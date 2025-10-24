Unafut le da la derecha a Andrés Carevic: Jafet Soto recibe la notificación que puede terminar de hundir a Herediano

En medio de la tormenta deportiva que atraviesa el Club Sport Herediano, el equipo dirigido por Jafet Soto se prepara para una verdadera final: este sábado 25 de octubre recibirá al Club Sport Cartaginés de Andrés Carevic en el Estadio Carlos Alvarado, por la jornada 14 del Torneo Apertura 2025.

El compromiso, programado para las 8:00 p.m. (hora tica), puede marcar el destino del bicampeón costarricense, que corre el riesgo de quedarse sin opciones de avanzar a la fase final.

¿Cómo llegan brumosos y florenses?

Actualmente, los florenses marchan séptimos con apenas 13 puntos en 13 partidos, un registro que contrasta fuertemente con las expectativas iniciales de pelear por el tricampeonato.

Herediano no pasa por un buen momento (CS Herediano).

En la vereda opuesta, el conjunto brumoso, cuarto con 20 unidades y un partido menos, llega decidido a aprovechar el mal momento de su rival. Si Cartaginés gana, podría firmar la eliminación anticipada del Team.

Un historial que habla por sí solo

En la previa de este crucial enfrentamiento, Unafut publicó en su sitio oficial un informe estadístico que terminó generando más preocupación en Herediano. Es que, en dicho análisis, el ente rector de la Liga Promérica destacó un dato lapidario: Jafet Soto nunca ha logrado vencer a Andrés Carevic.

“Andrés Carevic cuenta con marca perfecta en sus duelos ante Jafet Soto. De seis partidos disputados, en los seis ganó el sudamericano”, señala el reporte oficial, dejando en evidencia una paternidad absoluta que pesa en la antesala del choque.

(Unafut).

Entre 2019 y 2020, ambos técnicos se enfrentaron seis veces, todas durante la etapa en que Carevic dirigía a Liga Deportiva Alajuelense. El balance es demoledor: seis victorias del argentino, tres como local en el Morera Soto (3-2, 2-0 y 1-0) y tres en territorio herediano (1-0, 2-1 y 1-0). En total, Jafet acumuló 10 goles en contra y apenas 3 a favor.