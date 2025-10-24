Juega en Honduras, pero es el apuntado por Alajuelense, Saprissa y Herediano para el próximo mercado de fichajes: “Vale entre 100 y 150 mil dólares”

El mercado de fichajes en el fútbol costarricense promete moverse con fuerza de cara al 2026, y los tres clubes más importantes del país ya tienen un nombre en común en su radar: José Mario Pinto, una de las figuras más destacadas del Olimpia de Honduras.

El extremo de 28 años ha llamado la atención por su velocidad, desequilibrio y capacidad para marcar diferencias en los partidos internacionales, especialmente en la Copa Centroamericana, donde su rendimiento no ha pasado inadvertido para los cazatalentos ticos.

Los grandes de Costa Rica se pelean por él

Según reveló el periodista Kevin Jiménez, tanto Liga Deportiva Alajuelense, Deportivo Saprissa como Club Sport Herediano han preguntado por la situación del futbolista, quien todavía tiene contrato vigente a largo plazo con el Olimpia, uno de los clubes más poderosos de la región.

“Los tres grandes del fútbol costarricense están interesados en José María Pinto. El jugador tiene contrato con Olimpia, y si lo quieren, deben pagar entre 100 mil y 150 mil dólares”, aseguró Jiménez en el programa Seguimos.

La cifra alta para los estándares del fútbol nacional, podría ser un impedimento para ninguno de los tres equipo. Pero también hay que considerar el alto rendimiento actual del jugador, que se ha convertido en pieza clave tanto a nivel local como en torneos internacionales.

Pinto, que también ha sido seleccionado hondureño, se caracteriza por su explosividad por las bandas, su pegada de media distancia y su entrega en defensa, atributos que lo han convertido en un futbolista muy completo y codiciado en Centroamérica.

Por ahora, Olimpia no ha recibido una oferta formal, pero el interés de los clubes costarricenses ya está sobre la mesa. En caso de concretarse su salida, Pinto se uniría a la lista de jugadores catrachos que han brillado en el fútbol nacional, como Alex López o Jerry Palacios.