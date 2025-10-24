El Club Sport Herediano no está pasando por un buen presente después de haber sido bicampeón de la Liga Promérica. El Team está en los últimos puestos de la tabla y tiene cada vez menos posibilidades de acceder a los playoffs para defender el título.

Han pasado Pablo Salazar y Hernán Medford en la dirección técnica, pero ninguno de ellos pudo prosperar y terminaron fuera del equipo de Heredia. Jafet Soto sucedió a ambos y hoy es el actual entrenador desde la salida del Pelícano semanas atrás.

A pesar de mantenerse en el cargo, el también presidente de Herediano no está con la misma intensidad que antes. Por eso, está buscando un nuevo entrenador para que pueda tomar el timonel y enderezar el barco que hoy está lejos de meterse entre los mejores cuatro.

ver también Marcel Hernández contra las cuerdas: Jafet Soto tomó una decisión sobre su futuro y el delantero de Herediano ya lo sabe

¿De dónde vendrá el nuevo entrenador de Herediano?

Este viernes, en conferencia de prensa, Jafet Soto reconoció que analiza a quién será el flamante DT del Team. “Estamos valorándolo. Hicimos una matriz antes de tomar una decisión y nos da que el técnico que tiene que dirigir a Herediano va a ser extranjero“, confirmó el DT.

Tweet placeholder

De esta manera, Jafet Soto descarta que volverá un técnico nacional a Costa Rica como pasó en las últimas opciones. También aseguró que este nuevo entrenador llegará para que asuma en el Torneo Clausura 2025, por lo que el jerarca florense finalizará el Apertura 2025 como DT.

Publicidad

Publicidad

“Hemos estado trabajando fuertemente con Gustavo (Pérez), buscando al nuevo entrenador. Nuestra intención es darle un perfil totalmente diferente. Obviamente, debemos brindarle una serie de condiciones al cuerpo técnico que queremos traer para el próximo torneo”, confirmó Soto.