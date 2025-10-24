Es tendencia:
Herediano vs. Cartaginés: ¿a qué hora y cómo ver el partido que puede eliminar a Jafet Soto? Liga Promerica de Costa Rica 2025

El entrenador sabe que Los Florenses se juegan todo en este encuentro ante Los Brumosos.

Herediano vs. Cartaginés, el partido que puede dejar sin chances a Jafet Soto.
Herediano y Cartaginés disputarán una nueva edición del Clásico Más Añejo de toda Costra Rica. Será un duelo clave por la clasificación a la fase final del Torneo Apertura 2025. Este mismo se dará por la jornada 14 de la actual Liga Promérica.

Desde Fútbol Centroamérica le traemos a usted todos los datos que debe saber del enfrentamiento entre Los Brumosos y Los Florenses, para que no se pierda ni un solo detalle. Una derrota complicaría mucho las opciones del conjunto local.

¿Cuándo y a qué hora juegan Herediano vs. Cartaginés por el Torneo Apertura 2025?

Herediano y Cartaginés jugarán este sábado 25 de octubre a las 20.00 horas de Costa Rica (21.00 horas de Panamá y 22.00 horas ET de los Estados Unidos) su partido por la fecha 14 del Torneo Apertura 2025 de la actual Liga Promérica.

¿Dónde ver EN VIVO Herediano vs. Cartaginés por el Torneo Apertura 2025 de Costa Rica?

El atractivo encuentro entre Herediano y Cartaginés podrá observarse a través de la pantalla de FUTV.

¿Cómo llega Herediano a la fecha 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica?

Herediano llega al encuentro en la séptima posición de la tabla general, a la que escaló después de conseguir 13 puntos en los 13 partidos disputados. Lo hizo con tres triunfos, cuatro empates, y seis derrotas en lo que va del campeonato.

¿Cómo llega Cartaginés a la fecha 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica?

Cartaginés se encuentra mucho mejor que su próximo oponente. Ocupa el lugar cuatro de la tabla general, con un total de 20 puntos obtenidos a lo largo de 12 partidos jugados. Lleva consigo cinco triunfos, cinco empates, y perdió dos veces.

Herediano vs. Cartaginés: historial reciente entre ambos equipos en Costa Rica

  • Apertura 25: Cartaginés 2-0 Herediano.
  • Clausura 25: Herediano 1-1 Cartaginés.
  • Clausura 25: Cartaginés 0-1 Herediano.
  • Apertura 24: Herediano 0-2 Cartaginés.
  • Apertura 24: Cartaginés 3-1 Herediano.

