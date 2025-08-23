Ronaldo Cisneros sorprende a Alajuelense con su primer mensaje tras ser elegido por el Machillo Ramírez

Liga Deportiva Alajuelense ya tiene nuevo delantero. Se trata del mexicano Ronaldo Cisneros, quien dejó al Querétaro de México para sumarse al equipo rojinegro bajo la elección directa de Óscar Ramírez, actual timonel manudo.

Antes de aterrizar en Costa Rica, el atacante de 27 años sorprendió con un emotivo mensaje de despedida a los Gallos Blancos, con quienes compartió 14 meses y vivió etapas importantes de su carrera.

El mensaje que marca el inicio de una nueva etapa

En sus redes sociales, Ronaldo Cisneros escribió unas palabras que rápidamente se viralizaron y que reflejan la gratitud con la institución que lo acogió: “Toca despedirme de este gran club y esta gran ciudad que fue nuestra casa durante 14 meses. Mi familia y yo nos vamos muy agradecidos por todos los momentos que vivimos durante este tiempo”.

Y agregó: “Solo tengo palabras de agradecimiento para todas las personas que me tocó conocer en este club, a todos y cada uno de los que pertenecen a este club les deseo lo mejor porque lo merecen. Defender estos colores ha sido un orgullo y llevaré conmigo cada enseñanza y cada recuerdo vivido aquí, pero sobre todo me llevo grandes amigos”.

Ilusión en Alajuela

Mientras en Querétaro lo despiden con reconocimiento y respeto, en Alajuelense la ilusión crece. Cisneros fue el elegido por el Machillo Ramírez para reforzar el ataque manudo y se espera que aporte no solo goles, sino también experiencia internacional.

El fichaje llega en un momento clave para los rojinegros, que buscan potenciar su ofensiva de cara a los torneos nacionales e internacionales. Con este mensaje de despedida, Cisneros deja claro que arriba a Costa Rica con gratitud, pero también con el compromiso de empezar a escribir su propia historia en el Estadio Alejandro Morera Soto.