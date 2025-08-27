Anthony Hernández necesitó sólo 6 palabras para contestarle a Kendall Waston y calentar el clásico Saprissa vs. Alajuelense

El clásico nacional ya empezó a jugarse fuera de la cancha. Mientras Deportivo Saprissa viene de sufrir otro duro golpe con su eliminación en la Copa Centroamericana 2025 tras no poder vencer al Motagua, su archirrival la Liga Deportiva Alajuelense vive un presente completamente distinto: derrotó 1-0 al Antigua de Guatemala y aseguró su clasificación a la siguiente fase del torneo regional.

En ese ambiente de contraste entre los dos gigantes, las declaraciones subieron la temperatura. Primero fue Kendall Waston encendió la previa del clásico al señalar que Alajuelense no ha sido campeón en varios años y que Saprissa mantiene “mucha ventaja” sobre la Liga.

La respuesta no tardó en llegar desde el bando rojinegro. Tras el triunfo en Guatemala, Anthony Hernández habló con la prensa y, con apenas seis palabras, lanzó un mensaje directo a Waston.

¿Qué le contestó Anthony Hernández a Kendall Waston?

“Él puede hablar lo que quiera”, declaró el atacante de Alajuelense ante la pregunta de la prensa. Una frase corta, pero contundente, que no pasó desapercibida y que ya empezó a circular con fuerza entre las aficiones.

El centrocampista manudo, sin embargo, también quiso bajar un poco el tono y dejar claro que en Alajuelense prefieren enfocarse en el trabajo dentro del terreno de juego: “Nosotros vamos a seguir trabajando humildemente, nos vamos a enfrentar con ellos el sábado, que tenga que pasar lo que tenga que pasar”, agregó.

La indirecta de Hernández se suma a la cadena de cruces verbales que han marcado la previa del clásico más esperado del país, un duelo que llega con los dos clubes en situaciones opuestas: Saprissa golpeado por la eliminación internacional y Alajuelense motivado por su paso firme en la Copa Centroamericana.

El sábado, el Morera Soto será el escenario de un clásico cargado de tensión, orgullo y rivalidad. Lo que empezó con palabras de un capitán terminó con la respuesta de un joven referente rojinegro, y ahora la mesa está servida para que el fútbol decida quién tiene la razón.