“Últimos meses”: a Celso Borges le preguntaron si se irá de Alajuelense y su respuesta dejó a todos consternados

La Liga Deportiva Alajuelense avanzó a los cuartos de final de la Copa Centroamericana tras derrotar (1-0) a Antigua GFC gracias a un gol de Anthony Hernández a los 83 del complemento. Sin embargo, ahora muchos rojinegros se han preguntado cuál será el futuro de Celso Borges en el equipo y la respuesta fue contundente.

Recordemos que Celso Borges es uno de los jugadores a los que se le vence el contrato con la Liga Deportiva Alajuelense en diciembre 2025. Por ende para muchos su futuro aún no está claro, aunque fue el mismo jugador quien decidió despejar el panorama.

¿Celso Borges seguirá en la Liga Deportiva Alajuelense?

Celso Borges, dejó claro que su intención es continuar ligado al club más allá de diciembre, cuando vence su contrato. El mediocampista manifestó que se siente bien físicamente para seguir compitiendo y que su prioridad es mantenerse en el equipo rojinegro, donde asegura sentirse cómodo y valorado.

“Lo único que ha habido es una charla de que vamos a charlar. Entonces, una precharla, se puede decir así. La Liga sí tiene prioridad y a partir de eso, veremos”, comentó Borges. Aunque también dejó claro que sí le gustaría tener todo definido lo antes posible.

“Tendremos que tener la charla en algún momento, pero a partir de este momento estoy en mis últimos meses de contrato y uno ya podría estar valorando cosas, ver cosas y la prioridad la tiene Liga Deportiva Alajuelense”, finalizó.

Celso Borges y su futuro en Alajuelense

Borges dejó abierta la puerta a una renovación, destacando que su prioridad siempre será Alajuelense. Su deseo de continuar y terminar su carrera en el club refuerza el vínculo que mantiene con la afición y la institución, sin embargo; todo dependerá del acuerdo que llegue con la directiva.