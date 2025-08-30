Es tendencia:
Alajuelense juega con fuego: el descarte de Machillo Ramírez que reforzará a un rival directo

En el Alajuelense de Machillo Ramírez no tuvo lugar y ahora fue fichado por un equipo que pelea directamente con la Liga.

Por Pablo Rocca

Alajuelense refuerza a rival directo en Costa Rica. (Foto: LDA)
La Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un momento de contrastes, a horas del clásico ante Saprissa. Por un lado, logró meterse en la siguiente fase de la Copa Centroamericana, pero en el campeonato nacional todavía no encuentra regularidad y se mantiene lejos de los primeros puestos.

En ese contexto, una decisión reciente de la directiva y el cuerpo técnico podría traerle consecuencias en el corto plazo. Dejaron ir a un juvenil que no tenía lugar en esta plantilla y fue fichado por un equipo que pelea de forma directa con la Liga.

¿Cuál es al futbolista que dejó Alajuelense y reforzó un rival directo?

Se trata del caso de Esteban Cruz, delantero de apenas 20 años que inició el año formando parte del plantel rojinegro, pero que no logró ganarse la confianza de Óscar Ramírez. Ante la falta de oportunidades, el futbolista fue cedido al Sochi de la segunda división costarricense, con la idea de que sumara minutos y experiencia.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. Según informó el periodista Kevin Jiménez, Cruz no seguirá en la Liga de Ascenso, sino que ahora reforzará al Puntarenas FC, club que pelea directamente con los manudos en la tabla del Apertura 2025. El préstamo será por un año y lo vinculará nuevamente a la primera división.

Esteban Cruz jugará en Puntarenas. (Foto: Kevin Jiménez)

El movimiento no pasa desapercibido si se observa la situación deportiva actual. En el torneo pasado, Puntarenas logró meterse en los playoffs y dio pelea hasta las últimas instancias. Hoy la realidad es distinta: se encuentran en el fondo de la clasificación, pero apenas a tres puntos de Alajuelense, lo que convierte este fichaje en un refuerzo estratégico.

Para los porteños, la llegada de un delantero joven y con proyección representa la oportunidad de darle un giro a su temporada. Para la Liga, en cambio, significa ceder a un futbolista formado en sus filas que podría terminar siendo determinante en un rival directo.

Así, Alajuelense parece jugar con fuego. Mientras el Machillo Ramírez intenta rearmar a su equipo para competir en todos los frentes, un “descartado” suyo se alista para ponerse la camiseta de Puntarenas y tratar de complicarle la vida al club que lo dejó ir.

