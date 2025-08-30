Bombazo de última hora en Alajuelense: Machillo Ramírez recibe la noticia que necesitaba en el instante más crucial

A solo minutos de que comience una nueva edición del clásico nacional entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, se confirmó una noticia que sacudió la previa por lo inesperada que resultó.

El conjunto manudo, visitante esta noche en el Ricardo Saprissa, recibió la confirmación de que el delantero mexicano Ronaldo Cisneros, flamante refuerzo de la Liga bajo la dirección de Óscar “Machillo” Ramírez, ya cuenta con su permiso para trabajar en Costa Rica y está completamente habilitado para ser utilizado por el entrenador más ganador de la historia del club.

Un milagro rojinegro para el clásico

Cisneros, presentado oficialmente durante la semana, estaba prácticamente descartado para el clásico debido a los trámites burocráticos que suelen retrasar la llegada de extranjeros al país.

Ejemplos recientes como los casos de Sabin Merino y Nicolás Delgadillo en el Clausura 2025, evidencian que estas gestiones no siempre se solucionan a tiempo. Sin embargo, de manera sorprendente, todo se resolvió a último momento, generando un auténtico milagro rojinegro.

Alajuelense confirma la primicia

El periodista Ferlín Fuentes fue el primero en revelar la primicia a través de redes sociales: “Ronaldo Cisneros puede debutar esta noche en el clásico”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

Minutos más tarde, el vicepresidente de Alajuelense, Víctor Reyes, confirmó ante los micrófonos de Teletica Radio que la información era verídica, aumentando la expectativa de los aficionados manudos.

Ahora queda en manos del Machillo Ramírez decidir si utilizará al atacante proveniente del Querétaro de la Liga MX. Considerando la falta de contundencia ofensiva que ha aquejado al equipo en los últimos encuentros, todo indica que Cisneros podría tener sus primeros minutos nada menos que en un clásico en La Cueva, un debut que, de materializarse, sin duda se recordará por mucho tiempo.