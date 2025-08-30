En la antesala del clásico frente al Deportivo Saprissa, la Liga Deportiva Alajuelense logró meterse entre los ocho mejores de la Copa Centroamericana 2025. Esta clasificación le dio mucho aire a un equipo que tuvo que sufrir más de lo esperado para superar la fase de grupos.

A pesar de este gran alivio que dejó satisfecho a Óscar Ramírez, la Liga continúa sin brillar y su propio entrenador lo dejó en claro en las últimas conferencias. La falta de gol en el marco rival llevó a que tomen la decisión de contratar a nuevo delantero, Ronaldo Cisneros.

ver también La frase que nadie pensó escuchar: Machillo Ramírez sacude a Alajuelense con una declaración sobre el retiro de Joel Campbell

Para profundizar este presente que mantiene a la afición intranquila, en las últimas horas trascendió una estadística que da cuenta de que Alajuelense no está funcionando como en las anteriores ediciones de la Copa Centroamericana.

Publicidad

Publicidad

Alajuelense queda expuesto en Concacaf con su rendimiento

El sitio Sofascore dio a conocer el equipo ideal de la fase de grupos del certamen que lleva a cabo la Concacaf y no incluyó a ningún futbolista manudo. Por si fuera poco, seis jugadores que están dentro de este once juegan en Cartaginés y en Saprissa, que justamente fue eliminado.

ver también “Esto es un engaño”: Machillo Ramírez pierde la paciencia y anuncia una decisión que lo cambia todo dentro de Alajuelense

Kevin Briceño, Diego Mesén, Kendall Waston, Douglas López, Marco Ureña y Johan Venegas son los jugadores de la Liga Promérica que protagonizan el mejor equipo de la fase de grupos. Además, están presentes otros dos jugadores eliminados como Byron Bonilla del Real Estelí y Junior Arteaga del Diriangén.

Publicidad

Foto: Sofascore

Publicidad

A pesar de estos números, la Liga clasificó a los cuartos de final y continúa siendo uno de los máximos candidatos a quedarse con el trofeo. En la última semana de septiembre, se medirá frente a Motagua, que ya dejó eliminado a Saprissa en la Cueva.