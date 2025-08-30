Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Concacaf

Golpe al Machillo Ramírez: Alajuelense recibe la noticia que lo deja expuesto ante los ojos de Concacaf

En la previa del clásico frente a Saprissa, Alajuelense conoció una novedad que despierta preocupación entre la afición por el nivel de los dirigidos por Machillo Ramírez.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Alajuelense queda expuesto ante los ojos de Concacaf
© Prensa AlajuelenseAlajuelense queda expuesto ante los ojos de Concacaf

En la antesala del clásico frente al Deportivo Saprissa, la Liga Deportiva Alajuelense logró meterse entre los ocho mejores de la Copa Centroamericana 2025. Esta clasificación le dio mucho aire a un equipo que tuvo que sufrir más de lo esperado para superar la fase de grupos.

A pesar de este gran alivio que dejó satisfecho a Óscar Ramírez, la Liga continúa sin brillar y su propio entrenador lo dejó en claro en las últimas conferencias. La falta de gol en el marco rival llevó a que tomen la decisión de contratar a nuevo delantero, Ronaldo Cisneros.

La frase que nadie pensó escuchar: Machillo Ramírez sacude a Alajuelense con una declaración sobre el retiro de Joel Campbell

ver también

La frase que nadie pensó escuchar: Machillo Ramírez sacude a Alajuelense con una declaración sobre el retiro de Joel Campbell

Para profundizar este presente que mantiene a la afición intranquila, en las últimas horas trascendió una estadística que da cuenta de que Alajuelense no está funcionando como en las anteriores ediciones de la Copa Centroamericana.

Publicidad

Alajuelense queda expuesto en Concacaf con su rendimiento

El sitio Sofascore dio a conocer el equipo ideal de la fase de grupos del certamen que lleva a cabo la Concacaf y no incluyó a ningún futbolista manudo. Por si fuera poco, seis jugadores que están dentro de este once juegan en Cartaginés y en Saprissa, que justamente fue eliminado.

“Esto es un engaño”: Machillo Ramírez pierde la paciencia y anuncia una decisión que lo cambia todo dentro de Alajuelense

ver también

“Esto es un engaño”: Machillo Ramírez pierde la paciencia y anuncia una decisión que lo cambia todo dentro de Alajuelense

Kevin Briceño, Diego Mesén, Kendall Waston, Douglas López, Marco Ureña y Johan Venegas son los jugadores de la Liga Promérica que protagonizan el mejor equipo de la fase de grupos. Además, están presentes otros dos jugadores eliminados como Byron Bonilla del Real Estelí y Junior Arteaga del Diriangén.

Publicidad
Foto: Sofascore

Foto: Sofascore

A pesar de estos números, la Liga clasificó a los cuartos de final y continúa siendo uno de los máximos candidatos a quedarse con el trofeo. En la última semana de septiembre, se medirá frente a Motagua, que ya dejó eliminado a Saprissa en la Cueva.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Figura de Saprissa aterriza en el equipo que nadie imaginaba
Deportivo Saprissa

Figura de Saprissa aterriza en el equipo que nadie imaginaba

Ya es oficial: Olimpia, Motagua y Real España reciben notificación que toda Honduras quería ver en la Copa Centroamericana
Honduras

Ya es oficial: Olimpia, Motagua y Real España reciben notificación que toda Honduras quería ver en la Copa Centroamericana

“He pensado irme del fútbol”: recibe amenazas de muerte en Honduras y medita dejar a Motagua antes de enfrentar a Alajuelense
Honduras

“He pensado irme del fútbol”: recibe amenazas de muerte en Honduras y medita dejar a Motagua antes de enfrentar a Alajuelense

Pumas UNAM vs. Atlas: Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla en Liga MX
Fútbol Internacional

Pumas UNAM vs. Atlas: Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla en Liga MX

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo