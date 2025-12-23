“Hay una opción”: Alajuelense se mueve en silencio para darle salida a uno de sus porteros en 2026

De cara a la temporada 2026, la Liga Deportiva Alajuelense avanza con cautela en la reestructuración de su plantel, analizando distintos movimientos internos. Entre esas decisiones, el club trabaja de forma discreta en la posible salida de uno de sus porteros, como parte de un ajuste al mando del Machillo Ramírez.

Recordemos que esta temporada Washington Ortega siguió consolidado como el guardameta indiscutido de la Liga. Y cuando estuvo ausente por lesión, Bayron Mora aprovechó la oportunidad y respondió con solidez.

¿A cuál arquero Alajuelense le está buscando salida para 2026?

Sobre este escenario,Johnny Álvarez queda relegado al rol de tercer arquero. Este panorama lo mantiene sin opciones claras de minutos y refuerza la posibilidad de una salida de Alajuelense. De acuerdo con lo explicado por el periodista Anthony Porras, la idea es cederlo a préstamo para el Apertura 2026.

Johnny Álvarez – Alajuelense

“Hay una opción de que presten a Johnny Álvarez, tercer portero de la Liga Deportiva Alajuelense, porque en La Liga se tiene otros guardametas jóvenes y quieren subir a uno de ellos para que sea el tercer arquero“, aseveró Porras.

“De esta manera, Johnny Álvarez podría tener oportunidades en otro equipo y suena mucho San Carlos“, sentenció el periodista en Columbia Deportiva.

Con este panorama, todo apunta a que Álvarez buscará un nuevo destino donde pueda tener mayor protagonismo y continuidad. Y la opción de los Toros del Norte toma fuerza como una alternativa concreta.