Mario González dice lo que nadie esperaba del recibimiento que ha tenido en Costa Rica

El portero salvadoreño Mario González, actual guardameta del San Carlos de Costa Rica, analizó la derrota por la mínima frente a Liga Deportiva Alajuelense, en un compromiso correspondiente a la cuarta fecha del fútbol costarricense. Tras el encuentro, el arquero conversó con el periodista Jonathan López y dejó sensaciones positivas pese al resultado adverso.

González destacó el esfuerzo realizado por el plantel en un duelo exigente. “Hicimos un buen esfuerzo y hay que felicitar al grupo, porque fue un partido complicado. Lamentablemente no logramos el resultado que queríamos, pero el torneo está muy ajustado. Ahora toca regresar a casa, descansar y preparar el próximo juego”, señaló el guardameta.

El arquero también resaltó el nivel de los rivales y la evolución que ha mostrado el equipo en este inicio de campeonato. “Son equipos de muy buen nivel, con grandes jugadores. Hemos formado un equipo sólido, con mucha unión en el camerino, estamos haciendo un buen trabajo y esperamos que el próximo juego sea favorable para nosotros”, afirmó con optimismo.

Mario González y sus primeras semanas en Costa Rica

En ese sentido, González subrayó la importancia del respaldo del cuerpo técnico y el compromiso defensivo del grupo. “Él brinda mucha confianza, no solo conmigo sino con todo el plantel. Siempre buscamos mantener la portería a cero, con responsabilidad y confianza. Ahora toca pensar en el próximo juego”, comentó el internacional salvadoreño.

Además, el guardameta valoró el proceso colectivo que atraviesa San Carlos en las primeras jornadas del certamen. “Sabía lo que significa esta liga y el equipo al que venía. El grupo ha trabajado muy bien y dentro del campo se nota que somos un equipo unido; los resultados van a llegar. Esto apenas comienza y vamos por buen camino”, expresó.

Finalmente, Mario González agradeció el constante apoyo de la afición en esta nueva etapa de su carrera. “Hay muchos aficionados pendientes de lo que hago y estoy muy agradecido por eso. El recibimiento acá ha sido muy bueno y esperamos mantener un buen nivel para poder darles alegría también”, concluyó el portero salvadoreño.

