¿Cuándo cierra el mercado de fichajes en Costa Rica y cómo funciona el “plazo extraordinario”?

El mercado de fichajes —en realidad, el período de inscripción— del Torneo Clausura 2026 en Costa Rica cierra el martes 3 de febrero de 2026. A partir de ahí entra en juego el famoso “plazo extraordinario”, que suele confundirse como una prórroga para seguir fichando, pero no funciona así: solo sirve para casos puntuales y con respaldo.

La clave para entenderlo sin enredos es esta: podés negociar, anunciar y hasta presentar jugadores, pero lo que de verdad define si pueden jugar es la inscripción.

¿Qué significa que “cierra” el mercado?

Que se termina el período ordinario en el que los clubes pueden inscribir jugadores libremente para el torneo ante la UNAFUT (Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División). Después de esa fecha, ya no corre el “traigo a este y lo registro” como si nada.

¿Qué es el “plazo extraordinario” y por qué existe?

Después del cierre del 3 de febrero aparece un plazo extraordinario de diez días hábiles. No significa más días para seguir sumando refuerzos, sino una ventana especial para resolver situaciones específicas: contratos que se terminan formalmente, trámites internacionales que quedaron pendientes, o casos habilitados por resoluciones.

ver también A Roberto Artavia le preguntaron si Saprissa va por un último fichaje y lo dijo sin vueltas: “De aquí a mañana…”

En simple: no es para fichar por capricho, es para destrabar casos.

¿En qué casos sí se puede inscribir en el plazo extraordinario?

Estos son los escenarios típicos en los que se puede usar:

1) Jugador liberado justo antes del cierre

Si un jugador estaba inscrito y su club lo desinscribió en los últimos días hábiles previos al cierre.

2) Habilitación por resolución firme

Si hay una resolución oficial que habilita la inscripción (por ejemplo, vía instancias de disputa o una decisión formal).

Publicidad

Publicidad

3) Finiquito

Si club y jugador terminan el vínculo de común acuerdo y queda todo firmado.

4) Fin de contrato por decisión del club

Si el club corta el contrato y existe documento formal que lo respalda.

Publicidad

5) CTI pendiente (pase internacional)

Si el jugador viene del exterior y el CTI quedó en trámite, pero la solicitud se hizo dentro del período ordinario. Ahí el extraordinario sirve para completar el proceso.

Publicidad

¿Qué es el CTI?

El CTI (Certificado de Transferencia Internacional) es el “ok” administrativo que habilita un pase internacional. El jugador puede estar entrenando y presentado, pero la inscripción internacional se puede trabar hasta que llegue ese documento desde la federación de origen.

Publicidad

¿Hasta cuándo dura el plazo extraordinario?

Son 10 días hábiles posteriores al cierre. En calendario, normalmente te lleva a mediados de febrero, en este caso hasta el martes 17 de febrero. De nuevo: la fecha importa, sí, pero más importante es entender que solo entra quien califica dentro de las excepciones.

Detalles que también influyen: cupos y límites

Más allá de la ventana, hay reglas que terminan marcando el ritmo del mercado:

Tope de jugadores inscritos por torneo: 35 .

. Cupo de extranjeros: máximo 5 inscritos.

Publicidad

Publicidad

Por eso, en estos días es común ver clubes que no solo buscan traer a alguien, sino también liberar cupos o cerrar salidas para poder inscribir.