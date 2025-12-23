“Rogaba que le renovaran”: Alajuelense decide dejar ir a un jugador clave que pedía seguir en el club en 2026

La celebración por la Liga 31 todavía se vive con intensidad en el entorno rojinegro, pero mientras la afición disfruta del título, en los despachos de Liga Deportiva Alajuelense ya comenzaron a tomarse decisiones fuertes de cara al 2026. Y una de ellas sorprendió incluso dentro del propio camerino.

¿Cuál es la salida que confirmó Alajuelense?

Apenas tres días después de coronarse campeón nacional, el club confirmó la salida de Diego Campos, un futbolista que había sido importante en distintos momentos del ciclo reciente y que, según se reveló, tenía un fuerte deseo de continuar vistiendo la camiseta manuda.

La salida de Campos se da en condición de agente libre, lo que significa que Alajuelense decidió no renovar su contrato y el jugador queda habilitado para negociar con cualquier equipo. La determinación llamó la atención, ya que se trata de un futbolista muy querido por la afición y con peso dentro del plantel campeón.

Con el paso del torneo, eso sí, el protagonismo de Campos fue disminuyendo. Si bien arrancó el campeonato como una pieza habitual en la rotación, terminó perdiendo espacio en el esquema de Óscar “Machillo” Ramírez, situación que terminó influyendo en la decisión final del club.

Tweet placeholder

La historia, sin embargo, tiene un detalle que le da un giro emotivo a la salida. De acuerdo con el periodista Josué Quesada, Diego Campos rogaba que le renovaran el contrato para seguir en el club en el 2026, algo que finalmente no ocurrió. La decisión fue netamente institucional y marcó el cierre de su etapa en el equipo pese a su deseo de continuar.

Publicidad

Publicidad

ver también Sorpresa en Alajuelense: Washington Ortega da el salto a la élite en Latinoamérica

Antes de llegar a la Liga en 2024, Campos acumuló una interesante experiencia internacional, con pasos por la MLS, el FK Jerv de Noruega y el Degerfors de Suecia, recorrido que ahora podría volver a abrirle puertas fuera del país o en el mercado local.

Mientras Alajuelense celebra un nuevo título, la salida de Diego Campos deja en claro que el club ya piensa en el futuro y no dudará en tomar decisiones duras, incluso con jugadores que querían seguir y que fueron parte del camino hacia la Liga 31.