Todo Alajuelense lo celebra: Washington Ortega necesitó sólo dos palabras para hundir a Motagua y pegarle a Saprissa tras la hazaña en la Copa Centroamericana

La Liga Deportiva Alajuelense consiguió una clasificación sufrida pero histórica en Tegucigalpa ante Motagua. Pese a que la serie terminó igualada 2-2 en el global, el valor de los goles de visitante inclinó la balanza a favor de los manudos, quienes celebraron en cancha ajena y se instalaron en las semifinales de la Copa Centroamericana.

En ese contexto, Washington Ortega tomó la palabra y dejó declaraciones que reflejan la identidad y el carácter del club. El arquero manudo envió un mensaje directo, resaltando que “La Liga es la Liga” y que no necesitan compararse con nadie para demostrar jerarquía.

Las dos palabras que necesitó Washington Ortega para pegarle a Motagua y Saprissa

Washington Ortega no dudó en dejar un mensaje directo tras la clasificación de Alajuelense a las semifinales de la Copa Centroamericana, luego de eliminar a Motagua en cuartos de final.

El guardameta manudo recalcó el peso de la institución rojinegra y la identidad del club, dejando claro que “La Liga es la Liga” y que no necesitan compararse con nadie, ya que su historia y jerarquía hablan por sí solas.

Washington Ortega – Liga Deportiva Alajuelense

Ortega se ganó los aplausos de toda la afición rojinegra con esa frase corta pero contundente tras eliminar a Motagua en la Copa Centroamericana. El arquero utilizó apenas dos palabras, “Hoy metimos”, para responder a las críticas previas y dejar claro que Alajuelense sí tiene gol y jerarquía.

“Quedó demostrado lo que es La Liga, no somos ningún otro equipo. Nosotros somos la Liga. Y hoy metimos, que era lo que querían”, compartió Washington Ortega en zona mixta tras eliminar a Motagua.

La réplica de Ortega tras la provocación del portero de Motagua

Recordemos que la respuesta de Washington Ortega tomó más fuerza luego de que, en la previa del partido, el portero de Motagua Luis Ortiz lanzara una polémica frase al asegurar que “Alajuelense no es Saprissa, nadie mete”.

Ese comentario encendió la serie y motivó aún más a los manudos, que terminaron demostrando en la cancha lo contrario dejando un recado también para el Deportivo Saprissa, y posteriormente Washington Ortega saliera a responder también no solo en el terreno de juego.