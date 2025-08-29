Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Se pierde el clásico”: Machillo Ramírez recibe la peor noticia en Alajuelense justo antes de jugar contra Saprissa

A horas del clásico ante Saprissa, Alajuelense recibió una mala noticia que lo deja sin una figura a Machillo Ramírez.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Machillo Ramírez recibe una mala noticia. (Foto: Alajuelense)
Machillo Ramírez recibe una mala noticia. (Foto: Alajuelense)

El clásico nacional entre la Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa se jugará este sábado con un condimento especial: la Liga llega con la motivación de haber clasificado a la siguiente fase de la Copa Centroamericana, en donde jugará ante Motagua, mientras que los morados todavía cargan con el golpe de haber quedado eliminados en la primera ronda del torneo regional.

Sin embargo, en medio de la expectativa por el gran duelo en el Estadio Nacional, el técnico Óscar Ramírez recibió una noticia nada alentadora. No podrá contar con uno de los fichajes que tanto pidió para este campeonato.

¿Cuál es la baja que tendrá Alajuelense para el clásico?

Se trata su nuevo delantero, Ronaldo Cisneros, quien se perderá el clásico. El atacante mexicano fue presentado como refuerzo de lujo para reforzar la ofensiva rojinegra, pero hasta ahora no ha podido debutar debido a temas administrativos.

Publicidad

Pese a los esfuerzos de la dirigencia, la autorización que lo habilita para jugar aún no ha llegado. La confirmación de su ausencia cayó como un balde de agua fría en el camerino rojinegro, ya que Cisneros era visto como una carta importante para darle variantes ofensivas al equipo.

Ronaldo Cisneros no podrá jugar ante Saprissa. (Foto: Alajuelense)

Ronaldo Cisneros no podrá jugar ante Saprissa. (Foto: Alajuelense)

Publicidad

¿Cuándo estará habilitado Ronaldo Cisneros en Alajuelense?

Según los plazos establecidos, el delantero estaría habilitado recién el próximo miércoles, lo que lo dejaría listo para su debut oficial el fin de semana siguiente, cuando Alajuelense enfrente al Cartaginés.

“Hicieron más de tres ofertas”: es una de las figuras de Alajuelense, vale millones y un gigante de Europa quiere sacarlo ya de Costa Rica

ver también

“Hicieron más de tres ofertas”: es una de las figuras de Alajuelense, vale millones y un gigante de Europa quiere sacarlo ya de Costa Rica

Por ahora, el Machillo deberá encarar el clásico con lo que tiene a disposición, confiando en la buena racha de resultados y en el peso de figuras como Joel Campbell y Johan Venegas, mientras Cisneros espera en la banca administrativa para vestir, por fin, la camiseta rojinegra dentro del terreno de juego.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"Un delantero más": Alajuelense acelera por el refuerzo internacional que nadie esperaba
Liga Deportiva Alajuelense

"Un delantero más": Alajuelense acelera por el refuerzo internacional que nadie esperaba

Cisneros sorprende a Alajuelense con su primer mensaje
Liga Deportiva Alajuelense

Cisneros sorprende a Alajuelense con su primer mensaje

"Puede no aguantar": Machillo recibe una advertencia directa sobre Ronaldo Cisneros
Liga Deportiva Alajuelense

"Puede no aguantar": Machillo recibe una advertencia directa sobre Ronaldo Cisneros

Concacaf le notifica a Real España, Motagua y Olimpia la decisión que les puede costar su futuro en la Copa Centroamericana
Honduras

Concacaf le notifica a Real España, Motagua y Olimpia la decisión que les puede costar su futuro en la Copa Centroamericana

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo