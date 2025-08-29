“Se pierde el clásico”: Machillo Ramírez recibe la peor noticia en Alajuelense justo antes de jugar contra Saprissa

El clásico nacional entre la Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa se jugará este sábado con un condimento especial: la Liga llega con la motivación de haber clasificado a la siguiente fase de la Copa Centroamericana, en donde jugará ante Motagua, mientras que los morados todavía cargan con el golpe de haber quedado eliminados en la primera ronda del torneo regional.

Sin embargo, en medio de la expectativa por el gran duelo en el Estadio Nacional, el técnico Óscar Ramírez recibió una noticia nada alentadora. No podrá contar con uno de los fichajes que tanto pidió para este campeonato.

¿Cuál es la baja que tendrá Alajuelense para el clásico?

Se trata su nuevo delantero, Ronaldo Cisneros, quien se perderá el clásico. El atacante mexicano fue presentado como refuerzo de lujo para reforzar la ofensiva rojinegra, pero hasta ahora no ha podido debutar debido a temas administrativos.

Pese a los esfuerzos de la dirigencia, la autorización que lo habilita para jugar aún no ha llegado. La confirmación de su ausencia cayó como un balde de agua fría en el camerino rojinegro, ya que Cisneros era visto como una carta importante para darle variantes ofensivas al equipo.

¿Cuándo estará habilitado Ronaldo Cisneros en Alajuelense?

Según los plazos establecidos, el delantero estaría habilitado recién el próximo miércoles, lo que lo dejaría listo para su debut oficial el fin de semana siguiente, cuando Alajuelense enfrente al Cartaginés.

Por ahora, el Machillo deberá encarar el clásico con lo que tiene a disposición, confiando en la buena racha de resultados y en el peso de figuras como Joel Campbell y Johan Venegas, mientras Cisneros espera en la banca administrativa para vestir, por fin, la camiseta rojinegra dentro del terreno de juego.