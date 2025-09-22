“Uno quisiera que arranque”: Machillo Ramírez no se calla nada y dice la verdad sobre el futbolista más criticado en Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense se prepara para enfrentar a Motagua en los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025, en una serie que promete ser vibrante. Los rojinegros contarán con tres refuerzos claves para el choque, pero la atención en la previa se la llevó un jugador que no ha podido despegar: el mexicano Ronaldo Cisneros.

El delantero llegó a la Alajuelense con grandes expectativas, sin embargo, aún no ha podido estrenarse como goleador. Esa sequía lo ha convertido en uno de los futbolistas más cuestionados por la afición, que esperaba más protagonismo en el área.

¿Qué dijo Machillo Ramírez sobre Ronaldo Cisneros?

Consultado al respecto, el técnico Óscar Ramírez fue directo y dejó una valoración honesta sobre el rendimiento del atacante: “Es prematuro el tema, está en proceso de adaptación. Uno quisiera que arranque de una vez, pero hay momentos que lo sacamos de su zona para que otros trabajen ahí”.

El estratega también detalló las dificultades que enfrenta Cisneros en el esquema rojinegro: “Al jugar de espalda es más complejo porque los rivales suelen tener superioridad. Él busca oportunismo, lastimosamente en su gol estaba en offside”, señaló.

Pero Ramírez no solo se enfocó en la falta de goles, también defendió el aporte silencioso del mexicano dentro del campo: “En los entrenamientos uno lo ve creando espacios y sosteniendo el balón. Ustedes se fijan en el gol, pero el tema funcional de saber arrastrar marcas y cuidar el balón es importante”, agregó.

Las palabras del “Machillo” dejan en evidencia dos cosas: que Cisneros sigue en deuda con la red, pero que su rol táctico dentro del equipo es valorado por el cuerpo técnico. De cara al duelo contra Motagua, la expectativa es clara: la Liga necesita que el atacante dé un paso al frente y empiece a demostrar por qué fue fichado.