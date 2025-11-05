Sufrió un terrible accidente, tuvo una sensible perdida a los 17 años y ahora es figura en Alajuelense: “Cuesta asimilarlo”

El presente futbolístico de Ronaldo Cisneros en Liga Deportiva Alajuelense es de los más destacados del torneo costarricense. El delantero mexicano atraviesa un momento dulce con los rojinegros, se ha ganado el cariño de la afición y se convirtió en pieza clave del esquema de Machillo Ramírez.

Sin embargo, detrás de su sonrisa y su rendimiento en la cancha se esconde una historia marcada por el dolor, la pérdida y la superación. Tuvo que vivir un momento traumático cuando estaba dando sus primeros pasos como futbolista.

¿Cuál fue la tragedia que vivió Ronaldo Cisneros?

“Fuimos a jugar a la Ciudad de México contra Cruz Azul, ganamos 1-0, yo hago el gol y, de regreso, faltando dos horas para llegar a Torreón, lamentablemente falleció el doctor; hubo varios compañeros accidentados, fue un accidente grave”, relató Ronaldo Cisneros.

Aquel trágico episodio cobró la vida del médico del equipo y dejó varios heridos. Ronaldo asegura que el impacto emocional fue enorme, pero que también significó un punto de inflexión en su carrera y en la de varios de sus compañeros.

“A muchos les abrió la posibilidad de crecer. El portero Carlos Acevedo, que ahora es figura en Santos y ha sido convocado a la Selección de México, había sido dado de baja, pero después del accidente regresó porque dos porteros se lesionaron. Esas vueltas del destino que cambian carreras y vidas”, recordó.

El atacante también reveló que debió ser hospitalizado, aunque por fortuna sus lesiones no fueron graves. “Gracias a Dios, a mí me fue bien, solo un esguince cervical, pero sí, tristemente, la vida del doctor la perdimos. Fue un momento duro; a los 17 años eres un niño y cuesta asimilarlo. Aparte, ese doctor llevaba apenas 10 días trabajando con nosotros”, expresó con visible emoción.

Entre los recuerdos más significativos de aquel día, Cisneros compartió una anécdota que aún lo conmueve: “Antes del partido me dijo que yo iba a anotar y que se lo iba a dedicar. Justo metí el gol, lo abracé cuando anoté y son cosas que quedan ahí y te ayudan a crecer como persona”.