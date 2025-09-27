La Liga Deportiva Alajuelense volvió a empatar por el campeonato nacional. Este viernes, igualó por 2-2 en el Alejandro Morera Soto frente a Puntarenas y dejó pasar la oportunidad de convertirse en el líder absoluto del Torneo Apertura.

El partido tuvo la particularidad del primer gol de Ronaldo Cisneros desde que se puso la camiseta rojinegra. El delantero mexicano rompió una racha negativa de seis encuentros en los que no había podido anotar, algo que le hizo sentir la afición.

El ex Chivas se convirtió en uno de los más criticados por los aficionados ante la falta de gol, ya que la Liga lo fichó para ser el goleador. Sin embargo, de penal, le puso fin a una larga espera. El designado para patearlo era Joel Campbell, pero tuvo el gran gesto de dárselo a Cisneros para cortar la sequía.

El mensaje de Ronaldo Cisneros a la afición de Alajuelense

Luego del partido, Ronaldo Cisneros mandó un mensaje a la afición debido a los cuestionamientos que le hizo la afición: “Las críticas siempre van a estar en un club grande. Me tocó estar en Chivas, estoy acostumbrado. No me asustan. Te ayudan a mejorar, a estar concentrado y significa que la afición quiere lo mejor para su equipo“.

Además, aseguró que “tenía muchas ganas de gritarlo con la afición“, lo que provocó el desahogo del futbolista que ya había marcado contra Liberia, pero que finalmente se lo habían anulado.

Ahora, con la confianza que le dio Campbell pudo marcar el primero de la temporada. El mexicano había disputado cuatro partidos con el Querétaro antes de su llegada a la Liga y tampoco había logrado anotar. Por eso, el penal fue más que un gol para él.