Machillo Ramírez lo limpió y sufrió una lesión brutal, pero sigue aferrado a Alajuelense: “Siempre voy a estar luchando”

A principios del 2025, el defensor central Daniel Chacón llegó a Liga Deportiva Alajuelense procedente del Colorado Rapids de la MLS con la ilusión de consolidarse en el fútbol nacional. Sin embargo, las lesiones que arrastraba y la falta de continuidad jugaron fuerte en su contra.

Bajo el mando de Alexandre Guimaraes apenas sumó un puñado de minutos oficiales, y con la llegada de Óscar “Machillo” Ramírez, el histórico técnico rojinegro decidió gestionarle una salida temporal para que pudiera agarrar ritmo a préstamo por un año en Municipal Liberia.

Mentalidad de hierro

Todo parecía encaminado tras una buena pretemporada con los Coyotes de Saturnino Cardozo, hasta que llegó el golpe más duro: la ruptura del ligamento cruzado anterior, una lesión brutal que lo derribó por segunda vez en menos de un año.

Pese a este mazazo, Chacón, quien sigue siendo ficha de los manudos, ha encarado su recuperación con una mentalidad de hierro. Se operó con éxito el 24 de julio y ya suma cuatro meses de rehabilitación intensiva, realizada precisamente en el Centro de Alto Rendimiento de Alajuelense, donde trabaja día a día para superar el desafío más complicado de su carrera.

Daniel Chacón se recupera de la peor de las lesiones (LDA).

En declaraciones recogidas por La Nación, el futbolista de 25 minutos se mostró optimista: “Súper bien, la verdad. Llevo tres meses y tres semanas, ha sido muy positivo todo y ha evolucionado bien.”

El turrialbeño no oculta que el proceso tiene momentos oscuros, pero también tiene su norte muy claro: “Se pasa de todo mentalmente, pero tengo claro que aún quedan muchas cosas para mi carrera. Mientras Dios me dé salud, siempre voy a estar luchando para seguir consiguiendo cosas en mi carrera deportiva.”

“La actitud tiene mucho que ver”

Chacón confesó también que el momento de la lesión fue uno de los golpes más fuertes de su vida profesional: “Estaba muy motivado de poder iniciar el campeonato con Municipal Liberia… ya faltaban pocos días y me estaba sintiendo muy bien. Son momentos duros, creo que todos estamos expuestos a eso, más en una profesión como esta.”

Pese al dolor, el defensa afirma que rápidamente entendió que lo único que podía hacer era enfocarse en la recuperación. “Después de eso, uno pasa la página e intenta tener actitud para lo que es la recuperación… es muy mental y uno debe estar en la disposición para trabajar y recuperar fuerza, movilidad y demás. Creo que la actitud tiene mucho que ver.”

Hoy, Daniel Chacón sueña con superar definitivamente su historial de lesiones y, cuando el cuerpo finalmente lo permita, tener la oportunidad real de consolidarse con la camiseta rojinegra.