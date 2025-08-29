Es tendencia:
“Hicieron más de tres ofertas”: es una de las figuras de Alajuelense, vale millones y un gigante de Europa quiere sacarlo ya de Costa Rica

A poco del cierre del mercado de fichajes europeo, un gigante de Europa se mueve fuertemente por un jugador de Alajuelense.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Futbolista de Alajuelense tiene una gran oferta sobre la mesa. (Foto: LDA)
En el fútbol costarricense no es común que un club de talla mundial insista varias veces por un mismo jugador. Sin embargo, en la Liga Deportiva Alajuelense saben que tienen en sus filas a un talento que ya despertó el interés de Europa y que podría dar un salto histórico en su carrera.

Desde hace semanas, la dirigencia manuda recibe constantes llamadas desde el Viejo Continente. El club interesado ya presentó más de tres ofertas formales, lo que demuestra la seriedad de su intención de fichar a una de las promesas más sólidas que ha surgido en el Morera Soto en los últimos años.

El problema es que las propuestas iniciales no convencen en lo económico. En Alajuelense consideran que Santiago Van der Putten está tasado en varios millones y no están dispuestos a cederlo por una cifra que no refleje su verdadero valor. La negociación, por lo tanto, se ha vuelto compleja.

¿Cuál es el equipo europeo que quiere fichar a Santiago Van der Putten?

Según informó Kevin Jiménez, el gigante europeo que puso sus ojos en el rojinegro es nada menos que el FC Barcelona B, filial del club catalán y cuna de muchas de las estrellas que luego brillaron en el primer equipo azulgrana. Su intención es clara: reforzar su cantera con sangre nueva de Centroamérica.

Santiago Van der Putten es buscado por el Barcelona B. (Foto: X)

El defensor que se ha ganado un lugar en la Liga con personalidad, proyección y solidez, convirtiéndose en una de las cartas más prometedoras del balompié nacional. Su rendimiento no ha pasado desapercibido y hoy es el centro de una disputa internacional.

Concacaf lo confirma: Alajuelense recibe la oficialización de lo que todos los manudos estaban esperando

Concacaf lo confirma: Alajuelense recibe la oficialización de lo que todos los manudos estaban esperando

Por ahora, las negociaciones siguen abiertas. El Barça insiste, la Liga resiste y la afición manuda observa expectante. Lo cierto es que el futuro de Santiago Van Der Putten podría cambiar muy pronto, y Costa Rica entera sigue atenta al desenlace de esta historia que ya trascendió fronteras.

