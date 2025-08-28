Concacaf lo confirma: Alajuelense recibe la oficialización de lo que todos los manudos estaban esperando

La Concacaf confirmó este viernes los cruces de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, y la noticia que todos en la Liga Deportiva Alajuelense aguardaban, después de sellar su clasificación, finalmente se hizo oficial.

¿Contra quién jugará Alajuelense en los cuartos de la Copa Centroamericana?

Alajuelense enfrentará al Motagua de Honduras en la siguiente ronda. El equipo rojinegro avanzó a la fase de eliminación directa con autoridad y ahora tendrá la misión de medirse ante un rival que llega con la motivación de haber eliminado al Saprissa en Tibás.

El sorteo determinó los emparejamientos de acuerdo con la tabla general, donde los clasificados fueron ordenados según la cantidad de puntos obtenidos. La Liga quedó ubicada en la franja que lo enfrenta al Motagua, un choque de alta exigencia y que reaviva el historial de duelos entre hondureños y costarricenses en torneos internacionales.

¿Cuándo serán los partidos entre Alajuelense y Motagua?

Los partidos de ida se disputarán entre el 23 y el 25 de septiembre, mientras que la vuelta se jugará del 30 de septiembre al 2 de octubre. La serie no solo representa el paso a semifinales, sino que también ofrece un premio muy codiciado: el boleto directo a la Liga de Campeones de Concacaf 2025, torneo que reúne a los mejores clubes del área.

Así quedó el cuadro de la Copa Centroamericana. (Foto: Concacaf)

El antecedente inmediato favorece a los hondureños en lo anímico, ya que el Motagua dejó fuera al Saprissa con un empate 0-0 en Tibás. Sin embargo, Alajuelense llega con confianza tras un cierre sólido en la fase de grupos y con la motivación de seguir siendo protagonista en una competición que ya ganó en dos ediciones recientes.

En el panorama general, de los ocho equipos clasificados, tres son hondureños, dos costarricenses, dos panameños y uno guatemalteco. Países como El Salvador, Nicaragua y Belice se quedaron sin representantes en esta edición, lo que refuerza el protagonismo de los clubes ticos en el torneo regional.

¿Contra quién jugará Cartaginés en la Copa Centroamericana?

El otro representante de Costa Rica será el Cartaginés, que se medirá nada menos que contra el Olimpia de Honduras, gran favorito del torneo. Para los brumosos el reto será mayúsculo, pero al igual que Alajuelense, tendrán en sus manos la posibilidad de asegurar un boleto a la Liga de Campeones.