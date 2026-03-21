Santiago Van der Putten lesionado: la acción con Marcel Hernández que puede dejarlo fuera de La Sele

Hay pésimas noticias para la Liga Deportiva Alajuelense y la Selección de Costa Rica. Santiago Van der Putten salió lesionado del Clásico Provincial ante Club Sport Herediano por la jornada 13 del Clausura 2026.

Pasada la media hora de partido, con el marcador 1-1 tras los goles de Creichel Pérez para la Liga y Marcel Hernández para el Team, el zaguero de 21 años fue protagonista de una jugada que paralizó a todos en el Carlos Alvarado.

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¿Cómo fue la lesión de Van der Putten?

En disputa del balón, Van der Putten se vio envuelto en un forcejeo con Marcel Hernández. El delantero florense no cometió ninguna infracción, pero en un mal movimiento del manudo, terminó impactando contra una valla detrás de la línea de fondo, generando una escena preocupante.

Van der Putten se lesionó en el Clásico Provincial (La Nación/José Cordero).

La asistencia médica fue inmediata, pero no hubo forma de que continuara en el campo. Mientras abandonaba el terreno, la transmisión lo captó diciéndole “No puedo” a Óscar “Machillo” Ramírez. En su lugar ingresó Rashir Parkins, mientras Aarón Salazar retrocedió a la zaga para reacomodar la defensa.

Bronca en Alajuela y preocupación en La Sele

En redes sociales, muchos aficionados manudos recordaron las recientes lesiones de Malcom Pilone y Kenneth Vargas, también ocurridas en canchas sintéticas, y apuntaron contra las autoridades del fútbol costarricense por permitir este tipo de superficies en primera división.

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“Ya van Acuña, Pilone, Vargas y ahora Van der Putten. Esas canchas deberían prohibirse”, “No es serio que en pleno 2026 se sigan usando canchas sintéticas en nuestro fútbol“, son solo aglunos de los comentarios que se replicaron en la plataforma X (ex Twitter).

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Ahora, la gran incógnita pasa por la presencia de Van der Putten en la Selección Nacional. De confirmarse una lesión en la rodilla, el zaguero se perdería los amistosos del 27 y 31 de marzo ante Jordania e Irán, lo que obligaría a Fernando Batista a buscar una alternativa de último momento.

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En síntesis

-Santiago Van der Putten salió lesionado tras un mal apoyo en el césped sintético en el clásico ante Herediano.

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-No pudo continuar en el partido y encendió alarmas en Alajuelense y la Selección de Costa Rica.

-Su presencia en los amistosos ante Jordania e Irán está en duda y podría obligar a una convocatoria de emergencia.