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Clausura 2026

Cuatro bajas en Saprissa: se confirma otra ausencia clave para Hernán Medford y la semifinal se pone cuesta arriba

Saprissa deberá enfrentar la semifinal de ida ante el Municipal Liberia sin cuatro de sus habituales titulares.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Medford lidia con varios dolores de cabeza antes de las semifinales.
© Captura de Pantalla.Medford lidia con varios dolores de cabeza antes de las semifinales.

Deportivo Saprissa visitará este domingo a Municipal Liberia en el Edgardo Baltodano por la ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026 con un plantel completamente mermado.

El cuerpo técnico de Hernán Medford debe rearmar su esquema tras confirmarse la baja de cuatro habituales titulares, producto de sanciones disciplinarias y problemas médicos.

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Confirmado: Paradela descartado por precaución

La última ausencia en confirmarse fue la del atacante Luis Paradela. Este sábado, el periodista Jason Arce informó que el extremo caribeño, que está tocado desde lo físico, no hará el viaje a la provincia de Guanacaste para evitar una lesión de mayor gravedad.

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¡SIN PARADELA! El cubano se perderá el juego de ida en el Edgardo Baltodano. El cuerpo técnico no lo quiso arriesgar“, reportó Arce a través de sus redes sociales.

Las cuatro bajas de Saprissa

  • Mariano Torres: El capitán tibaseño cumple una sanción de tres partidos dictada por el Tribunal Disciplinario.
  • Fidel Escobar: también purga un castigo de tres juegos tras los incidentes en la victoria ante Puntarenas.
  • Pablo Arboine: El zaguero quedó fuera de la convocatoria por lesión.
  • Luis Paradela: Descartado por precaución médica para este primer juego.
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Fechas y horarios de la semifinal

Saprissa y Liberia abrirán la serie el domingo 3 de mayo a las 4:00 p.m. (hora de Costa Rica) en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño. En la otra semifinal, Cartaginés recibirá a Herediano en el “Fello” Meza, este mismo sábado desde las 8:00 p.m.

En síntesis

  • El periodista Jason Arce reportó que Luis Paradela no será arriesgado físicamente y se pierde el partido de ida en el Edgardo Baltodano.
  • Hernán Medford no podrá contar con cuatro titulares: Paradela y Pablo Arboine por lesión, sumados a las suspensiones de Mariano Torres y Fidel Escobar.
  • La ida se disputa este domingo 3 de mayo a las 4:00 p.m. en Liberia.
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