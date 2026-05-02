Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Hubiera sido banca”: Rolando Fonseca menosprecia a Mariano Torres con un menaje que no caerá nada bien en Saprissa

Rolando Fonseca sacudió a Saprissa con una sentencia que deja muy mal parado a Mariano Torres.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Rolando Fonseca dijo lo que nadie en Saprissa esperaba oír sobre Mariano Torres.
© Saprissa / FUTV.Rolando Fonseca dijo lo que nadie en Saprissa esperaba oír sobre Mariano Torres.

En la emisión de este sábado del programa Convocados, Rolando Fonseca y el periodista José Pablo Alfaro analizaron el panorama del Deportivo Saprissa para las semifinales del Torneo Clausura 2026.

Al equipo de Hernán Medford le toca abrir su serie ante el Municipal Liberia de José Saturnino Cardozo, equipo que arrastra 10 partidos invicto en el campeonato, y deberá hacerlo sin su capitán y emblema: Mariano Torres.

Liberia vs. Saprissa: hora, TV, cómo llegan y posibles alineaciones por la semifinal de ida del Clausura 2026

ver también

Liberia vs. Saprissa: hora, TV, cómo llegan y posibles alineaciones por la semifinal de ida del Clausura 2026

El mediocampista argentino de 39 años debe purgar una sanción de tres partidos que lo margina prácticamente de toda la fase final, lo que obligó a plantear el debate en el panel: ¿tiene Saprissa lo necesario para alcanzar la copa 41 sin su principal figura en la cancha?

El problema de la “Marianodependencia”

Para Fonseca, la tarea es sumamente difícil, ya que el equipo arrastra una dependencia muy marcada hacia el juego del ’20’. “Mariano ha marcado mucha diferencia en los últimos años dentro del Saprissa, él y sus jinetes. Se van sumando unos y otros, Mariano sigue ahí en la línea. Es parte de esos fuertes eslabones que tiene el Saprissa. Y Saprissa ha alargado la situación de esta Marianodependencia, explicó el histórico goleador.

Pero pese a reconocer la importancia del veterano volante en la actualidad del club, Fonseca soltó un comentario que seguramente indignará a un sector de la afición morada.

Publicidad

“En la época de nosotros nunca hubiera jugado”

“Voy a darte la bomba. Con toda la humildad del caso, conozco quién es Mariano Torres, me encanta, es un jugador que está en esta generación marcando diferencia, pero Mariano en la época de nosotros nunca hubiera jugado. Hubiera sido banca”, disparó “El Principito”.

Saprissa se preocupa por Mariano Torres.

Rolando Fonseca le bajó el precio a Mariano Torres (Saprissa).

Publicidad
Cuatro bajas en Saprissa: se confirma otra ausencia clave para Hernán Medford y la semifinal se pone cuesta arriba

ver también

Cuatro bajas en Saprissa: se confirma otra ausencia clave para Hernán Medford y la semifinal se pone cuesta arriba

Para justificar esta polémica postura, Fonseca sentenció: “Había jugadores muchísimo más valiosos que Mariano. Mariano marca una era en Saprissa por lo que hay hoy. Es el contexto. Hoy, Mariano es el jugador de la década por lo que hay en el torneo, quiero guardar las distancias, hay jugadores también muchísimo más grandes que Mariano“.

En síntesis

  • Rolando Fonseca ve difícil que Saprissa gane el título sin Mariano Torres.
  • Pese a ello, “El Principito” aseguró que en su época el argentino “hubiera sido banca”.
  • Según Fonseca, la idolatría hacia Mariano se da por el contexto y el nivel actual del campeonato.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Cuatro bajas en Saprissa: se confirma otra ausencia clave para Medford
Deportivo Saprissa

Cuatro bajas en Saprissa: se confirma otra ausencia clave para Medford

El futuro de Joel Campbell en Alajuelense puede dar un giro inesperado bajo una condición: “Se quedaría”
Liga Deportiva Alajuelense

El futuro de Joel Campbell en Alajuelense puede dar un giro inesperado bajo una condición: “Se quedaría”

"Próxima parada: Mundial 2026": el anuncio de Wanchope que sorprende a Costa Rica
Mundial 2026

"Próxima parada: Mundial 2026": el anuncio de Wanchope que sorprende a Costa Rica

Pieza clave de LDA seguirá los pasos de Machillo Ramírez y así lo anunció
Costa Rica

Pieza clave de LDA seguirá los pasos de Machillo Ramírez y así lo anunció

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo