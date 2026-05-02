“Hubiera sido banca”: Rolando Fonseca menosprecia a Mariano Torres con un menaje que no caerá nada bien en Saprissa

En la emisión de este sábado del programa Convocados, Rolando Fonseca y el periodista José Pablo Alfaro analizaron el panorama del Deportivo Saprissa para las semifinales del Torneo Clausura 2026.

Al equipo de Hernán Medford le toca abrir su serie ante el Municipal Liberia de José Saturnino Cardozo, equipo que arrastra 10 partidos invicto en el campeonato, y deberá hacerlo sin su capitán y emblema: Mariano Torres.

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El mediocampista argentino de 39 años debe purgar una sanción de tres partidos que lo margina prácticamente de toda la fase final, lo que obligó a plantear el debate en el panel: ¿tiene Saprissa lo necesario para alcanzar la copa 41 sin su principal figura en la cancha?

El problema de la “Marianodependencia”

Para Fonseca, la tarea es sumamente difícil, ya que el equipo arrastra una dependencia muy marcada hacia el juego del ’20’. “Mariano ha marcado mucha diferencia en los últimos años dentro del Saprissa, él y sus jinetes. Se van sumando unos y otros, Mariano sigue ahí en la línea. Es parte de esos fuertes eslabones que tiene el Saprissa. Y Saprissa ha alargado la situación de esta Marianodependencia“, explicó el histórico goleador.

Pero pese a reconocer la importancia del veterano volante en la actualidad del club, Fonseca soltó un comentario que seguramente indignará a un sector de la afición morada.

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“En la época de nosotros nunca hubiera jugado”

“Voy a darte la bomba. Con toda la humildad del caso, conozco quién es Mariano Torres, me encanta, es un jugador que está en esta generación marcando diferencia, pero Mariano en la época de nosotros nunca hubiera jugado. Hubiera sido banca”, disparó “El Principito”.

Rolando Fonseca le bajó el precio a Mariano Torres (Saprissa).

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Para justificar esta polémica postura, Fonseca sentenció: “Había jugadores muchísimo más valiosos que Mariano. Mariano marca una era en Saprissa por lo que hay hoy. Es el contexto. Hoy, Mariano es el jugador de la década por lo que hay en el torneo, quiero guardar las distancias, hay jugadores también muchísimo más grandes que Mariano“.

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En síntesis

Rolando Fonseca ve difícil que Saprissa gane el título sin Mariano Torres.

Pese a ello, “El Principito” aseguró que en su época el argentino “hubiera sido banca”.

Según Fonseca, la idolatría hacia Mariano se da por el contexto y el nivel actual del campeonato.