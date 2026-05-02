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“Ya tenemos un acuerdo”: representante de José Saturnino Cardozo revela si su futuro está en Alajuelense o Liberia

Luis García, mano derecha del DT de Liberia, rompió el silencio desde México para aclarar su panorama más allá del Clausura 2026.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Aclararon el futuro del "Diablo Mayor".
© ADM Liberia.Aclararon el futuro del "Diablo Mayor".

Con el Municipal Liberia instalado en las semifinales y su contrato a punto de expirar, el nombre de José Saturnino Cardozo está sonando con fuerza para asumir el banquillo de Liga Deportiva Alajuelense en reemplazo de Óscar Ramírez.

Ante esta ola de rumores, Luis García, representante del estratega paraguayo, rompió el silencio desde México para aclarar el panorama mientras se define el Torneo Clausura 2026.

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¿Alajuelense se acercó?

Para desilusión de la afición manuda, el agente del “Diablo Mayor” fue categórico al desmentir cualquier tipo de acercamiento formal por parte de la dirigencia de la Liga.

José Saturnino Cardozo, según su agente, no está cerca de firmar con Alajuelense (ADM Liberia).

José Saturnino Cardozo, según su agente, no está cerca de firmar con Alajuelense (ADM Liberia).

“Nadie nos ha buscado. En su momento nos consultaron un par de equipos, pero no llegaron a lo que buscábamos, y Liberia sí”, sentenció García, cerrando, por el momento, la puerta del Morera Soto.

“Ya tenemos un acuerdo en lo económico con Liberia”

La verdad es que tengo ofertas en Paraguay y México, pero el profesor quiere estar en Costa Rica. Ya tenemos un acuerdo en lo económico con Liberia, pero acordamos que el tema de la renovación, hasta que se acabe el torneo, no se va a tocar. El profe está muy conforme de estar en Liberia”, puntualizó el agente, quien además desmintió roces con la directiva aurinegra.

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No es cierto que haya un ultimátum para firmar. Don Wílder (Wilder Eusse, presidente de Liberia) es una excelente persona; el profe y yo hemos tenido una excelente relación y sabemos qué es lo que se quiere, pero faltan pequeños detalles para terminar de arreglar”, afirmó García.

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Con las cartas sobre la mesa, todo indica que la afición liberiana puede respirar tranquila. Habrá que esperar a que el pitazo final del Clausua 2026 dicte sentencia para que la firma de Cardozo se estampe oficialmente en su nuevo contrato.

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En síntesis

  • El representante de Cardozo aseguró que la Liga no se ha contactado con ellos.
  • Ya existe un acuerdo económico con el Municipal Liberia, pero ambas partes decidieron esperar a que finalice el Clausura 2026 para firmar y afinar detalles.
  • Aunque tienen ofertas de México y Paraguay, el agente confirmó que Cardozo prioriza quedarse en Costa Rica.

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