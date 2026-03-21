Grieta en Alajuelense: Ferlín Fuentes destapa la interna por Kenneth Vargas que deja mal parado a Machillo Ramírez

El escándalo de indisciplina que sacudió en las últimas horas a Liga Deportiva Alajuelense tiene como protagonista indiscutido a Alejandro Bran, quien quedó en el centro de la polémica tras la difusión de videos en los que se lo ve teniendo un altercado con la Fuerza Pública. Sin embargo, no fue el único afectado por la situación.

Kenneth Vargas también terminó manchado. El extremo de 23 años, que actualmente se encuentra lesionado, apareció en una fotografía junto a Bran en el bar donde se desarrolló la previa del incidente. Esa imagen fue suficiente para que, puertas adentro del club, tomaran la decisión de apartarlo del primer equipo hasta nuevo aviso.

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Una decisión que nunca fue unánime

En medio de este contexto caliente, el periodista Ferlín Fuentes utilizó su espacio en El Picadito para destapar una interna que hasta ahora se mantenía en silencio. Según reveló, la llegada de Vargas al Morera Soto nunca terminó de convencer a la cúpula de Alajuelense.

No solo un sector importante de la afición rojinegra se mostró en desacuerdo en su momento, sino que también parte de la junta directiva que encabeza Joseph Joseph tenía sus reservas con el ex Herediano.

Aun así, el fichaje se concretó por el peso específico del técnico Óscar “Machillo” Ramírez, en conjunto con el gerente deportivo Carlos Vela, quienes apostaron por su talento pese a la falta de consenso.

“Su lleada a Alajuelense al final terminó siendo una decisión de Óscar Ramírez y de Carlos Vela, quienes confían en su talento, y no tanto de una decisión unánime de junta directiva. Sin embargo, respetaron el criterio de Óscar Ramírez y Carlos Vela“, aseguró Fuentes.

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“¿Les vas a quedar mal a quienes te llevaron?”

Luego de esta revelación, el periodista apuntó directamente contra Kenneth Vargas por su comportamiento. “¿Les vas a quedar mal a quienes te llevaron?”, le recriminó.

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“Una lesión la puede tener cualquiera, pero este tipo de comportamientos también las propician”, añadió. Para reforzar su argumento, Fuentes mencionó ejemplos como Celso Borges y Bryan Ruiz, íconos del club y el fútbol costarricense que, según remarcó, construyeron sus carreras a partir del profesionalismo y el cuidado fuera del campo. “No lo digo yo, tómese cinco minutos para hablar con ellos en el CAR y después me dirá si lo que hablamos aquí en El Picadito es paja“, concluyó.

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En síntesis

Kenneth Vargas fue apartado del primer equipo tras aparecer vinculado al escándalo de indisciplina junto a Alejandro Bran.

Ferlín Fuentes reveló que su fichaje nunca fue unánime dentro de Alajuelense.

La llegada del extremo fue impulsada principalmente por Óscar “Machillo” Ramírez y Carlos Vela, lo que ahora los deja expuestos.