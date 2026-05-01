Mientras Machillo Ramírez se fue de Alajuelense, esta noticia se confirma sobre Jeaustin Campos en Honduras

El fútbol centroamericano vive horas de mucho movimiento. Mientras en Costa Rica la Liga Deportiva Alajuelense inicia una nueva etapa tras la salida de un histórico, en Honduras el Real España celebra el regreso de su estratega para la fase más crítica del torneo.

Este viernes se confirmó que Óscar “Machillo” Ramírez no seguirá al frente de Alajuelense. La dirigencia “manuda” ya trabaja en la búsqueda de un sustituto que asuma las riendas del equipo para lo que resta de este 2026 y lidere el proyecto de los próximos años.

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Curiosamente, uno de los nombres que ha comenzado a sonar en los pasillos del club costarricense es el de Jeaustin Campos, quien actualmente dirige con éxito en territorio hondureño.

Luz verde para Jeaustin Campos con el Real España

A pesar de los rumores que lo vinculan con su país natal, Campos recibió una excelente noticia en Honduras: ha cumplido su castigo y podrá volver al banquillo.

El técnico costarricense había sido sancionado con cuatro partidos por la Comisión de Disciplina, luego de lanzar duras críticas contra el arbitraje y el uso del VAR, sugiriendo incluso que el campeonato ya estaba “señalado” para un equipo específico. Tras ausentarse en los duelos contra UPNFM, Platense, Olimpia y Victoria, “La Máquina” recupera a su guía en el campo.

Mientras Machillo Ramírez se fue de Alajuelense, Jeaustin Campos regresa a los banquillos tras su largo castigo.

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El regreso de Campos no podría ser en mejor momento. El Real España se prepara para disputar la fase triangular en el llamado “sector de la muerte”, donde deberá medir fuerzas contra los gigantes Olimpia y Marathón.

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El objetivo es claro: romper la sequía que arrastran desde 2017 y conquistar la ansiada copa número 13.

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Jeaustin Campos regresa al banquillo será este domingo 3 de mayo a las 3:30 p.m., nada menos que en el derbi sampedrano frente a Marathón, en el Estadio Yankel Rosenthal.