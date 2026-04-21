La Inteligencia Artificial predice si Alajuelense quedará afuera de las semifinales del Clausura 2026

La jornada 17 del Clausura 2026 de Costa Rica marca el inicio de una definición apasionante en la tabla de posiciones, con varios equipos peleando por un lugar en las semifinales. En ese escenario, la Liga Deportiva Alajuelense llega comprometida: se ubica en la quinta posición y, a falta de solo dos fechas, está fuera de la zona de clasificación.

El panorama no es sencillo. El conjunto rojinegro no solo está obligado a ganar sus dos partidos restantes contra Puntarenas y Liberia, sino que además depende de resultados ajenos para meterse entre los cuatro mejores del torneo. En la lucha directa aparecen el propio Liberia, pero también Cartaginés y Sporting, equipos que han mostrado mayor regularidad en el tramo final del campeonato.

ver también Mientras Julio Cascante suena en Alajuelense, Machillo Ramírez ya analiza otro refuerzo para reemplazar a Guillermo Villalobos

¿Qué necesita Alajuelense para clasificar a semifinales?

Para mantener vivas sus aspiraciones, Alajuelense debe sumar la mayor cantidad de puntos posibles en estas últimas dos jornadas. Sin embargo, incluso ganando ambos encuentros, su clasificación no está garantizada, ya que dependerá de que sus rivales directos cedan unidades en el camino.

Se tensa el ambiente en Alajuelense. (Instagram)

Este factor externo condiciona seriamente sus opciones, en una definición donde cada gol y cada punto pueden ser determinantes. La presión, además, juega un papel clave en un equipo que ha alternado buenos y malos resultados a lo largo del certamen.

ver también “Esto no es casualidad”: asistente de Machillo Ramírez recibe la denuncia que compromete su futuro en Alajuelense tras la lesión de Guillermo Villalobos

La predicción de la Inteligencia Artificial

Así el panorama, en Fútbol Centroamérica recurrimos al ChatGPT en busca de respuestas. Y la Inteligencia Artificial no dudó: ¿Alajuelense se clasificará o quedará afuera? Esto respondió:

Publicidad

Publicidad

“Tomando en cuenta variables como rendimiento reciente, diferencia de gol, consistencia y dificultad del calendario, un modelo de Inteligencia Artificial proyecta un cierre muy ajustado en la pelea por las semifinales. No obstante, los datos inclinan la balanza en contra del equipo manudo”. ChatGPT.

La predicción de ChatGPT es clara: Alajuelense no logrará clasificarse a las semifinales del Clausura 2026.

Publicidad

El análisis indica que, si bien el equipo podría sumar puntos importantes en el cierre, la combinación de resultados necesaria para meterse entre los cuatro primeros no sería suficiente. La mayor regularidad de sus competidores y el hecho de no depender de sí mismo terminan siendo factores determinantes.

Publicidad

Así se juega la Jornada 17

Martes

6:00 pm | Sporting vs. Liberia | Tigo Sports

8:00 pm | Cartaginés vs. San Carlos | FUTV

Publicidad

Miércoles

6:00 pm | Pérez Zeledón vs. Herediano | FUTV

8:30 pm | Saprissa vs. Guadalupe | FUTV

Jueves

8:00 pm | Alajuelense vs. Puntarenas | FUTV

Publicidad