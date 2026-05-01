Se confirma la verdadera razón que forzó la renuncia del Machillo Ramírez en Alajuelense: “No estaba seguro de irse”

La salida de Óscar Ramírez de Liga Deportiva Alajuelense no fue tan lineal como el comunicado oficial intentó reflejar. Aunque el club anunció que la decisión fue tomada por el propio técnico, con el paso de las horas empezaron a surgir detalles que muestran un escenario mucho más complejo, marcado por presiones internas y un cierre que no estaba del todo definido.

Tras la eliminación del Clausura 2026, el ambiente en la Liga ya venía cargado. El equipo siguió entrenando bajo la conducción de Wardy Alfaro mientras Ramírez se tomaba unos días para analizar su continuidad. En ese contexto, se había filtrato que Joseph Joseph le puso un Ultimatum a Machillo.

Sin embargo, la situación dio un giro cuando la dirigencia decidió intervenir. Según reveló el periodista Brandon Vindas, la decisión no fue únicamente del Macho, sino que estuvo condicionada por un ultimátum que terminó acelerando los tiempos.

¿Por qué Machillo Ramírez se fue de Alajuelense?

“La directiva le dio un ultimátum, ocupaban tomar una decisión. Estaban entrenando con Wardy, hoy volvía Óscar y la directiva le dijo que se vaya de vacaciones y que lo analice”, explicó Vindas, dejando en evidencia que el margen de maniobra del técnico era más limitado de lo que parecía.

El dato más revelador es que la salida no estaba completamente definida en la cabeza del propio Ramírez. “Óscar Ramírez no había tomado la decisión total de irse, había una posibilidad muy mínima de que se quede”, agregó el periodista, mostrando que el desenlace pudo haber sido distinto bajo otras condiciones.

Pero el contexto interno terminó inclinando la balanza. “Había una cierta parte de la junta directiva que quería que Óscar Ramírez se vaya. Durante este torneo pasaron muchas cosas a nivel interno, tanto a nivel de fútbol como fuera del fútbol”, señaló Vindas, apuntando a un desgaste que fue más allá de los resultados.

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Esos conflictos internos, sumados a la presión por tomar una decisión rápida, terminaron generando un escenario donde la continuidad se volvió inviable. Lo que en un principio parecía una evaluación abierta, terminó convirtiéndose en un cierre prácticamente inevitable.

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En Alajuelense, la figura de Machillo siempre tuvo un peso especial, pero esta vez no alcanzó para sostener un proceso que ya mostraba señales de agotamiento. La combinación de resultados irregulares, tensiones internas y diferencias en la visión del proyecto terminaron marcando el final.

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Quién será el nuevo entrenador de Alajulense tras la salida del Machillo Ramírez

La danza de nombres no tardó en comenzar luego de la salida del Machillo Ramírez. Sin embargo, todavía no hay nada seguro. Aunque sí aparecen tres candidatos como los más claros a sentarse en el banquillo.

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Uno de ellos es Jeaustin Campos, nada menos, quien pese a estar muy identificado con Saprissa y a estar actualmente trabajando en Real España de Honduras, ya avisó que volvería a Costa Rica.

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Otro es José Saturnino Cardozo, todavía en competencia con Liberia (este domingo juega las semifinales ante los morados) y quien estaría cerca de renovar su vínculo. Aunque una oferta de la Liga siempre es tentadora…

Por último, el tercer candidato llega desde México. Y si bien su nombre no trascendió, este DT tapado lo estaría gestionando el también azteca Carlos Vela, director deportivo de Alajuelense.

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