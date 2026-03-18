Premio consuelo para Alajuelense: los millones que ganó pese a haber sido eliminado por LAFC de la Concachampions

Liga Deportiva Alajuelense estuvo cerca de alcanzar la gesta. Este martes no pudo contrarrestar la jerarquía de LAFC y terminó sufriendo una remontada 1-2 con un gol agónico de David Martínez, cayendo eliminado en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El golpe fue duro para los pupilos de Óscar Ramírez, que en el balance general realizaron una serie por encima de las expectativas (teniendo en cuenta su flojo arranque en el Clausura 2026). De hecho, la afición rojinegra, que se volcó en masa y llenó el Estadio Alejandro Morera Soto, les reconoció la entrega a sus jugadores tras el pitazo final.

La Liga se queda sin el premio mayor, pero tiene un buen consuelo

En estos cruces no solo está en juego el orgullo deportivo, sino la posibilidad de sumar un ingreso más para las arcas del club. Y como no pasó de ronda, Alajuelense no cobrará el premio de 300 mil dólares que la Concacaf sí le desembolsará a LAFC y su rival en cuartos, Cruz Azul.

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“Son dineros frescos, obviamente hay que pagar los gastos de los viajes y demás, pero bueno, por supuesto que sería algo positivo para la institución“, había reconocido Joseph Joseph, presidente de la Liga, en diálogo con el periodista Yashín Quesada.

Sin embargo, en esa misma entrevista, el directivo confirmó que, independientemente de lo que pasara en el partido de vuelta, tenían asegurado un fuerte ingreso por otra vía: la taquilla. “Es un taquillón. Debe andar por los 100 millones de colones o un poco más. Eso es un poquito más de 200 mil dólares”. Una muy buena cifra, posible gracias a su aficionados.

Los manudos llenaron el Estadio Alejandro Morera Soto para la revancha con LAFC. (Foto: Alajuelense)

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¿Qué sigue ahora para Alajuelense?

La Liga deberá enfocar todas sus energías en el único frente activo que le queda: el Torneo Clausura 2026. Gracias a las tres victorias que hilvanó goleando a Pérez Zeledón, se metió entre los cuatro mejores de la tabla. Y su próximo partido será ante uno de ellos, Herediano: se jugará este sábado 21 de marzo, a las 8:00 p.m., en el Estadio Carlos Alvarado.

Datos clave

Taquilla millonaria: Pese a perder el bono de Concacaf, Joseph Joseph confirmó que el llenazo en el Morera Soto dejó una recaudación cercana a los 100 millones de colones (más de $200,000).

Pese a perder el bono de Concacaf, Joseph Joseph confirmó que el llenazo en el Morera Soto dejó una recaudación cercana a los (más de $200,000). Ingreso vs. Gastos: El presidente manudo destacó que estos “dineros frescos” sirven para amortizar los altos costos de los viajes y la logística que implicó la serie ante el LAFC.

El presidente manudo destacó que estos “dineros frescos” sirven para amortizar los altos costos de los viajes y la logística que implicó la serie ante el LAFC. Foco en el torneo local: Tras el golpe financiero y deportivo en Concachampions, Alajuelense apuesta todo al Clausura 2026, donde este sábado enfrentará a Herediano en un duelo directo por la cima.