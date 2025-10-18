Este domingo, la Liga Deportiva Alajuelense hará de local frente al Deportivo Saprissa en uno de los clásicos más importantes de los últimos tiempos en fase regular. El equipo rojinegro viene de derrotar a Herediano y buscará hacer lo mismo contra su habitual rival.

La importancia del clásico de la jornada 13 está vinculada a lo que habrá en juego. El que gane quedará como líder absoluto del Torneo Apertura 2025, a falta de pocos partidos para que culmine la primera fase en la que el primero se asegurará la Gran Final.

Alajuelense pasará a Saprissa en la tabla con el triunfo. El empate le sentirá mejor a los de Tibás. Por eso, el conjunto que comanda Óscar Ramírez intentará quedarse con los tres puntos para tomar la delantera en la carrera por el primer lugar.

El dato que Alajuelense no quería conocer antes del clásico con Saprissa

Sin embargo, con la última información que dio la Unafut en su página oficial, Alajuelense se vería perjudicado. La Unión de Clubes reveló que la Liga no gana tres clásicos de manera consecutiva hace más de cuatro años, cuando Andrés Carevic era el entrenador.

Entre noviembre de 2020 y abril de 2021, los Manudos ganaron tres juegos seguidos por el campeonato nacional. Se impusieron por 3-2 en el Apertura 2020 y en el Clausura 2021 ganaron 3-1 y 5-0 respectivamente.

Alajuelense se quedó con los dos últimos clásicos. La estadística marca que no es habitual que el equipo rojinegro consiga tres victorias seguidas ante Saprissa. Sin embargo, este domingo tiene la oportunidad de romper la racha que tanto años le está costando.

