Lo triplicó en dos años: Alajuelense le saca una gran diferencia a Saprissa y le pega en donde más le duele

El tricampeonato de la Copa Centroamericana no solo consagró a la Liga Deportiva Alajuelense en el plano deportivo. También dejó al club rojinegro con una ventaja económica que, hoy por hoy, marca una brecha enorme respecto a su máximo rival, el Deportivo Saprissa.

Desde que Concacaf inauguró la Copa Centroamericana en 2023, la Liga ha logrado capitalizar al máximo su dominio regional. Entre premios por participación, avance de rondas y títulos, los manudos embolsaron una gran suma.

La diferencia entre Alajuelense y Saprissa desde el 2023

Alajuelense ya supera los 3 millones de dólares en ingresos por premios desde que se creó la Copa Centroamericana en el 2023. La cifra contrasta radicalmente con la del Saprissa, que apenas ha alcanzado 1 millón de dólares en ese mismo periodo.

Incluso el Club Sport Herediano, que no ha levantado el trofeo regional, supera al cuadro tibaseño en acumulado económico, con 1.76 millones de dólares. Pero el golpe para Saprissa no se queda ahí.

Tweet placeholder

El premio más doloroso para los morados viene por la vía deportiva: mientras Alajuelense aseguró su clasificación directa a los octavos de final de la Concachampions 2026, Saprissa quedó fuera de esta plaza de privilegio. Ese boleto, además del prestigio deportivo y las posibilidades de competir contra clubes de élite de la región, también supone ingresos importantes por participación y exposición internacional.

Publicidad

Publicidad

ver también Salió campeón con Alajuelense, se fue a Europa y ahora reapareció con un guiño tras el tricampeonato: “Feliz”

Para Alajuelense, este impacto millonario fortalece su proyecto, amplía su margen de maniobra en el mercado de fichajes y le permite consolidar un modelo sostenido de inversión. Para Saprissa, en cambio, el contraste económico y deportivo se siente como un golpe directo en pleno proceso de autocrítica tras un año irregular.