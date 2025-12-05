Es tendencia:
A Thomas Christiansen le preguntaron por Panamá en el Mundial 2026 y su respuesta hundió al Bolillo Gómez

Thomas Christiansen hundió al Bolillo Gómez al hablar sobre Panamá de cara al Mundial 2026.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Thomas Christiansen hundió al Bolillo Gómez al hablar de Panamá en el Mundial 2026.
Panamá se dispone a encarar su segunda participación en una Copa del Mundo, tras obtener su boleto directo y conocer a sus competidores iniciales. El sorteo le puso un panorama complicado al equipo. Como lema, lo último a perder es la fe.

El equipo canalero se ubicó en el Grupo L, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, en lo que muchos caracterizaron como el pelotón más dificultoso. No parece simple para los dirigidos por Thomas Christiansen, aunque el batacazo es una opción.

Christiansen conoce a sus oponentes, pero no va a dejar la esperanza de lado. De hecho, antes del sorteo, el entrenador analizó a los demás participantes, explicó cuál es su objetivo en este Mundial y dejó un mensaje claro para Hernán Darío Gómez, DT en Rusia 2018.

La Inteligencia Artificial predice si Panamá podrá pasar de ronda con el grupo que le tocó para el Mundial 2026

La Inteligencia Artificial predice si Panamá podrá pasar de ronda con el grupo que le tocó para el Mundial 2026

Panamá se ilusiona: Thomas Christiansen quiere superar a Bolillo Gómez en el Mundial

Thomas Christiansen tiene claro cuáles son los objetivos de Panamá para jugar el Mundial 2026. Por eso explicó que no piensa ahogarse en un mar de ilusiones. La meta inicial es superar lo hecho por Hernán Darío Gómez.

“Siempre hay sueños, hay metas y retos que nos proponemos. Ahora es competir al máximo, a ver si tenemos la suerte de sumar puntos como no lo hemos hecho en la anterior vez. Queremos sumar. Ojalá se nos dé y podamos pasar de grupo”, señaló.

Tweet placeholder
Durante la fase de grupos de Rusia 2018, Panamá no pudo sumar puntos y solo convirtió dos goles. Perdió con Bélgica por 3-0, cayó derrotada ante Inglaterra por 6-1 y fue superada 2-1 por Túnez. Hasta ahí llegó el gran sueño de Bolillo.

