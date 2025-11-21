Alajuelense en alerta: Xelajú confirma la noticia que presiona al Machillo Ramírez para la final de la Copa Centroamericana

Alajuelense se encuentra en alerta, justo antes de jugar la serie final de la Copa Centroamericana 2025. Una noticia acaba de confirmarse, y llena de presión al equipo rojinegro. Deberán afrontar ambos encuentros con suma preparación.

Machillo Ramírez prepara su plantilla al detalle para poder hacerse con el título antes de finalizar el corriente año. Para ello, deberá vencer a Xelajú MC, uno de los equipos más fuertes de la actualidad en Guatemala. Será muy complicado.

Recientemente, una confirmación llegó a manos de Ramírez y demostró que la serie no será nada simple. Lo conveniente será aprovechar su localía en el cruce de ida, para no ir a tierras guatemaltecas con obligaciones aún más exigentes.

ver también “Sin competir”: Machillo Ramírez estalla y apunta contra Miguel Herrera por un pedido que golpeó a Alajuelense

Xelajú informa que agotó sus entradas para la final de la Copa Centroamericana

Según la información publicada por el periodista Andrés ADF en su cuenta de X, se agotaron las localidades para la final de vuelta de la Copa Centroamericana del próximo 3 de diciembre. Este partido será en el Estadio Cementos Progreso.

Xelajú MC viajará a Costa Rica para visitar a la Liga Deportiva Alajuelense en la apertura de la serie, el 26 de noviembre. Los Manudos harán las veces de local en el Estadio Alejandro Morera Soto, con capacidad para 18,895 espectadores.

La Liga mantiene el liderato del Torneo Apertura 2025 en el fútbol de Costa Rica, con 31 unidades en 15 partidos disputados. Por su parte, Los Chivos están en el séptimo lugar de la Liga Nacional con 23 puntos, liderada por Mixco con 41.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuándo juegan Alajuelense y Xelajú por la final de la Copa Centroamericana 2025?

Alajuelense recibirá a Xelajú el 26 de noviembre en el Estadio Alejandro Morera Soto por la ida de la serie final. En tanto, ambos equipos definirán la actual Copa Centroamericana el 3 de diciembre en el Estadio Cementos Progreso.