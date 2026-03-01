La Liga Deportiva Alajuelense sufrió una nueva caída en el torneo local al perder 2-0 en condición de visitante frente a Puntarenas Fútbol Club, en un duelo correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2026. Este resultado agrava su panorama en la clasificación y aumenta la presión en medio de una campaña muy irregular.

El equipo dirigido porel Machillo Ramírez no logra reaccionar y continúa sin encontrar el rumbo en el certamen. Tras el tropiezo, Ronald Matarrita manifestó su inconformidad y señaló responsabilidades por la derrota, evidenciando el malestar dentro del plantel rojinegro.

¿Quiénes son los culpables de la situación de Alajuelense según Ronald Matarrita?

Tras esta nueva caída en el Torneo Clausura 2026, Ronald Matarrita asumió la responsabilidad por el mal momento del equipo y señaló directamente al plantel como principal culpable.

“La verdad es que un equipo grande no se puede dar estos lujos de perder. Así que bueno, creo que nosotros los jugadores tenemos toda la culpa de esto, la actitud no ha sido la correcta y ahora lo que toca es ir a morir”, comentó Ronald Matarrita.

“Hay que ir a sacar los partidos, los 3 puntos tanto en casa como de visitante en toda esta segunda vuelta e intentar meternos entre los primeros cuatro del Clausura” afirmó Ronald Matarrita tras la derrota ante Puntarenas.

Así es la situación de Alajuelense

Alajuelense atraviesa un momento complicado en el Clausura 2026, ya que en sus últimos cinco partidos apenas ha conseguido una victoria. Además, arrastra tres derrotas consecutivas frente a Puntarenas, Saprissa y Sporting.

Los rojinegros marchan en la sexta posición con 9 puntos, a 6 puntos del cuarto lugar que en este momento lo ocupa el Saprissa. El próximo partido será el martes 03 de marzo como local ante Cartaginés.

