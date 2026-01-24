“No podemos hacerlo más”: tras la victoria de Alajuelense, Ronald Matarrita sorprendió al lanzar una advertencia

La Liga Deportiva Alajuelense por fin pudo respirar en el Clausura 2026. Luego de un inicio complicado, los manudos consiguieron su primera victoria del torneo con un agónico 1-0 ante San Carlos, gracias a un gol de Isaac Badilla al minuto 90, en el estadio Alejandro Morera Soto.

El triunfo cortó una racha incómoda para el equipo rojinegro y alivió la presión que se venía acumulando jornada tras jornada. Sin embargo, puertas adentro el análisis fue más profundo y dejó claro que no todo está resuelto.

¿Qué dijo Ronald Matarrita sobre el triunfo de Alajuelense?

Finalizado el encuentro, Ronald Matarrita conversó con Teletica Radio y fue sincero al evaluar lo sucedido en la cancha. El experimentado lateral reconoció la importancia de los tres puntos, pero no escondió su inconformidad con el rendimiento colectivo.

“Hoy no fue un juego tan vistoso, pero bueno, los tres puntos eran importantes. No podíamos regalar más puntos y menos en casa”, señaló.

El futbolista también explicó que el equipo necesitaba sacudirse el peso anímico de no haber ganado, aunque dejó en claro que el funcionamiento aún debe mejorar: “Contento con el resultado, mas no con el funcionamiento del equipo. Anímicamente nos quitamos eso de que no habíamos ganado”.

Pero la frase que más llamó la atención fue la que utilizó como advertencia de cara a lo que viene en el campeonato: “Estamos mejorando el funcionamiento del equipo, ya dimos el margen suficiente para dar puntos y no podemos hacerlo más”, sentenció.

Un mensaje hacia adentro

Las palabras de Matarrita reflejan el sentir del camerino manudo: la victoria era obligatoria, pero no puede ser un punto de conformismo. Alajuelense sabe que el margen de error se redujo al mínimo y que, si quiere pelear arriba, deberá elevar su nivel en las próximas fechas.