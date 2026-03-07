Vuelve a Costa Rica: Keylor Navas sorprende a todos con su decisión de último momento

Keylor Navas fue titular en la victoria por 1-0 de Pumas UNAM sobre Necaxa, como visitante, en la fecha 10 del Clausura 2026 de la Liga MX. Con este resultado, los felinos se ubican en el tercer lugar de la tabla con 19 puntos.

A pesar de no haber recibido goles y de que su equipo marcha bien, el portero sorprendió tanto a México como Costa Rica con una decisión de último momento: esa misma noche, Navas tomó un avión rumbo a su país, donde ofrecerá una conferencia de prensa este sábado.

¿Por qué Keylor Navas viajó a Costa Rica?

Según informa La Nación y otros medios costarricenses, el arribo de Navas tiene que ver con el equipo de motocross que él patrocina. Recordemos que este deporte es una de las pasiones de Keylor.

El regreso del exjugador del Real Madrid a suelo tico se da en medio de las dudas sobre su continuidad en Pumas, ya que su contrato vence al final de este Clausura 2026. Los aficionados esperan su renovación, pero hasta el momento no ha recibido ninguna oferta formal por parte de la directiva.

Keylor Navas es un apasionados a las motos. Foto (La Teja).

Además, la visita de Keylor genera expectación, ya que Fernando Batista acaba de asumir la dirección técnica de la Selección de Costa Rica, y el arquero aún no ha anunciado su retiro del equipo nacional.

La conferencia de prensa de Keylor se llevará a cabo este sábado por la tarde y se centrará en temas relacionados con el motocross, uno de sus deportes favoritos, después del fútbol.