Machillo Ramírez contra Bryan Ruiz: sale a la luz la razón por la que el ídolo quedó afuera del cuerpo técnico

A Machillo Ramírez no le salieron las cosas como esperaba en el Clausura 2026, ya que Alajuelense no encontró regularidad en su juego ni en los resultados. Esa situación terminó costándole caro al equipo rojinegro, que quedó eliminado sin poder meterse en semifinales.

Recordemos que Alajuelense cerró la fase regular en el quinto puesto con 26 unidades, tras sumar 7 triunfos, 5 empates y 6 derrotas. Ese rendimiento terminó quedándose corto para alcanzar un lugar entre los cuatro clasificados a semifinales.

En medio de ese panorama, tomó fuerza el tema de Bryan Ruiz y su ausencia dentro del cuerpo técnico del primer equipo. Ahora se conoció la razón por la que el exjugador fue descartado en su momento del grupo de trabajo del Machillo Ramírez.

Óscar Ramírez asumió la dirección técnica de Alajuelense tras la salida de Alexandre Guimaraes al cierre del Torneo Clausura 2025, Bryan Ruiz formó parte de su cuerpo técnico.

En ese momento, el exjugador se integró como asistente junto a Wardy Alfaro, manteniéndose dentro de la estructura del equipo tras su retiro como futbolista. Sin embargo, para esta última etapa del Machillo en Alajuelense las cosas cambiaron.

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¿Por qué Bryan Ruiz quedó fuera del cuerpo técnico de Machillo Ramírez?

El periodista Ferlin Fuentes reveló a través de sus redes sociales que Bryan Ruiz pudo haber formado parte del cuerpo técnico como asistente de Machillo Ramírez.

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Sin embargo, señaló que fue el propio entrenador quien decidió no incluirlo y optar por trabajar únicamente con un colaborador.

“Bryan Ruiz pudo ser asistente del Macho. El propio Ramírez no lo decidió así. Decidió quedarse solo con uno”, compartió el periodista Ferlin Fuentes en su cuenta oficial de X.

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El periodista Ferlin Fuentes en su cuenta oficial de X.

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Dato claves

Bryan Ruiz pudo ser parte del cuerpo técnico de Machillo Ramírez como asistente.

de Machillo Ramírez como asistente. Fue el propio Machillo Ramírez quien decidió no incluirlo en su equipo de trabajo.

en su equipo de trabajo. El técnico optó por trabajar únicamente con un solo colaborador, dejando fuera al ídolo.