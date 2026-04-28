Nuevo equipo en Costa Rica: Bryan Ruiz se acerca a un cambio de aires que sorprende a todo Alajuelense

El estrepitoso fracaso de Liga Deportiva Alajuelense en el Torneo Clausura 2026 ha dejado un clima de total incertidumbre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Turrúcares.

Mientras la continuidad de Óscar “Machillo” Ramírez dependerá exclusivamente de su deseo de seguir al mando de cara al Apertura 2026, muchos aficionados ya miraban de reojo a los posibles candidatos de la casa para apagar el incendio. Sin embargo, uno de los nombres más lógicos para un eventual relevo podría estar a punto de hacer las maletas: Bryan Ruiz.

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Un nuevo reto en la Liga de Ascenso

Actualmente a cargo de la categoría Sub-21 de Alajuelense, el histórico ex capitán de la Selección Nacional estaría muy cerca de dar su primer gran salto como director técnico de un equipo mayor.

Según informó en las últimas horas la página partidaria “Manudo Prime” a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter), “Bryan Ruiz está cerca de ser el nuevo entrenador de AD Sarchí”.

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De concretarse este movimiento, el ex futbolista dejaría su actual cargo en las divisiones menores de la Liga para asumir el mando de un equipo en la Segunda División.

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No tan lejos de LDA

Aunque cambiaría de aires rumbo al Estadio Eliécer Pérez Conejo, en la práctica el “Comadreja” no se desvincularía del todo de la institución de sus amores. AD Sarchí funge actualmente como el equipo ‘satélite’ de Alajuelense en la Liga de Ascenso, un proyecto diseñado justamente para foguear a las jóvenes promesas erizas, por lo que Ruiz seguiría siendo una pieza clave en la formación del club manudo.

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Por otro lado, si el movimiento se hace oficial, todo indica que el entrenador quedaría descartado como uno de los posibles reemplazantes de Óscar Ramírez en caso de que el estratega de 61 años decida dar un paso al costado tras la eliminación.

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En síntesis

Bryan Ruiz está muy cerca de convertirse en el nuevo director técnico de la AD Sarchí en la Liga de Ascenso, según informó el medio Manudo Prime.

en la Liga de Ascenso, según informó el medio Manudo Prime. Este movimiento lo descarta automáticamente como posible sucesor de Óscar Ramírez , en caso de que el “Machillo” decida no continuar tras el fracaso en el Clausura 2026.

, en caso de que el “Machillo” decida no continuar tras el fracaso en el Clausura 2026. Aunque dejaría la Sub-21, Bryan seguiría ligado al proyecto liguista, ya que Sarchí funciona como el equipo satélite para el fogueo de las promesas rojinegras.