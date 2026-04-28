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Revelan la postura de la directiva de Alajuelense que puede terminar con el Machillo Ramírez fuera del club: “Un problema”

Revelan la postura de la directiva de Alajuelense sobre el futuro de Machillo Ramírez tras el fracaso rojinegro en el Clausura 2026.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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El futuro del Machillo Ramírez en Alajuelense es incierto
© AlajuelenseEl futuro del Machillo Ramírez en Alajuelense es incierto

La Liga Deportiva Alajuelense tuvo un desempeño decepcionante en el Torneo Clausura 2026, quedando fuera de las semifinales, algo que resulta inaceptable para un club de su peso en el fútbol nacional. El equipo dirigido por Machillo Ramírez no logró cumplir con las expectativas.

El conjunto rojinegro finalizó en la quinta posición de la tabla con 26 puntos, producto de 7 victorias, 5 empates y 6 derrotas. Estos números no fueron suficientes para meterse entre los cuatro mejores del campeonato.

Ante este panorama, la directiva ya estaría analizando decisiones importantes, y todo apunta a que el ciclo de Machillo Ramírez al frente del equipo podría llegar a su fin en los próximos días.

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¿Cuál es la postura de la directiva de Alajuelense sobre el futuro de Machillo Ramírez?

El periodista Ferlin Fuentes, en el stream del programa Teléfono Rojo, aseguró que Óscar Ramírez ha sido responsable tanto de los éxitos recientes como del fracaso actual de Alajuelense, señalando que gran parte de la gloria y también del mal momento recaen directamente en su gestión.

Le voy a decir dos para mí que son muy pesadas. Uno, el 18 de abril que acaba de pasar, el ‘Macho’ cumplió un año exacto de haber sido nombrado como técnico de la Liga”, compartió Ferlin Fuentes.

Machillo Ramírez – Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez – Liga Deportiva Alajuelense

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En ese año calendario, la Liga tocó la gloria y la Liga tocó el fracaso. Para mí un 90% de gloria que vivió es por el Macho, y un 90% del fracaso es del Macho”, afirmó Ferlin Fuentes.

Asimismo, comentó que dentro de la dirigencia existieron dudas sobre cómo manejar su continuidad, especialmente por su historial ganador, aunque finalmente se tomó la decisión de respaldarlo, pese a que no todos en el club compartían esa postura.

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El domingo hablaba con algunas fuentes en Alajuelense y me decían antes del partido (con Liberia): ‘Fuimos muy permisivos con Óscar, pero al final teníamos un problema: ¿Qué le íbamos a decir al técnico que venía de ganarlo todo?'”, puntualizó en Teléfono Rojo.

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Machillo Ramírez – Liga Deportiva Alajuelense

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Algunos no estaban de acuerdo con José Alvarado, un jugador quien toma la decisión y dice me quedo con él es Óscar. ‘Huevo’ fue Carlos Vela y Óscar Ramírez“, finalizó Ferlin Fuentes.

Datos claves

  • Ferlin Fuentes afirmó en el stream de “Teléfono Rojo” que Machillo Ramírez es responsable tanto de la gloria como del fracaso reciente de Alajuelense.
  • Señaló que dentro del club hubo dudas en la directiva sobre cómo manejar la continuidad del técnico tras el mal torneo.
  • A pesar de las diferencias internas, la decisión final fue respaldar a Machillo Ramírez, aunque no todos estaban de acuerdo.
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