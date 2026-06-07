El técnico de los Canaleros encendió las alarmas después de lo que fue el amistoso en Estados Unidos.

La Selección de Panamá tuvo su último amistoso internacional de preparación para el Mundial 2026. Los Canaleros igualaron por 1-1 frente a Bosnia en Saint Louis en un partido que tuvieron para ganarlo, por lo que Thomas Christiansen se fue con buenas sensaciones.

Lo que no le agradó de ninguna manera al entrenador de Panamá es la ausencia de uno de sus mejores defensores, José Córdoba. El zaguero del Norwich City, que había jugado los dos últimos partidos, ni siquiera sumó minutos en el duelo contra los bosnios.

José Córdoba sufrió molestias y enciende las alarmas en Panamá

Según pudo informar el DT del seleccionado panameño después del partido, Córdoba sufrió “molestias físicas“. Por esta razón, el defensor se quedó entre los sustitutos y no saltó al terreno de juego. Rápidamente, generó una gran preocupación.

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Estas molestias se dieron en el entrenamiento del viernes. Por eso, el entrenador decidió que no sea parte del amistoso internacional. Hasta el momento, es lo único que manifestó Christiansen acerca del estado del defensor de 25 años.

Se cree que José Córdoba llegaría en condiciones para el debut contra Ghana el próximo 17 de junio. De igual forma, el entrenador danés tiene bien cubierta la posición de zaguero central, por lo que no será un problema si es que Coto no está para el inicio.

Panamá se dirige a su campamento designado para el Mundial 2026

Este domingo, el seleccionado panameño volará a Toronto. Cuando aterrice, se moverá a su campamento en el Nottawasaga Training Site, ubicado en New Tecumseth, Ontario. Esa será la casa de los panameños durante su estadía en el Mundial 2026.

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En resumen