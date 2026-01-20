“Regresar a casa”: Alajuelense se emociona con el mensaje de una figura recordada que volverá a vestir el uniforme rojinegro

El pasado viernes, Liga Deportiva Alajuelense anunció de manera oficial el regreso al Morera Soto de una figura que dejó una huella profunda en la historia reciente del club.

Se trata de Lixy Rodríguez Zamora, experimentada defensora de 35 años y ex seleccionada nacional, que vuelve a vestir el uniforme rojinegro tras una etapa de tres años en el exterior.

Las Leonas suman jerarquía

Rodríguez regresa luego de acumular más de 90 partidos con el Club León de México, donde llegó a convertirse en la extranjera con más presencias en la historia de la institución esmeralda.

Su retorno a las Leonas que dirige Wílmer “Pato” López, vigentes nonacampeonas de la Liga Promérica, era uno de los movimientos más reclamados por la afición desde 2025 y finalmente pudo concretarse de cara al Clausura 2026.

“Es una sensación bonita regresar a casa”

En sus primeras declaraciones tras firmar contrato, la zaguera no ocultó su emoción por volver al club donde celebró tres campeonatos nacionales. “Muy contenta, muy agradecida con la institución, con las compañeras. Al volver a casa siempre lo reciben a uno bastante bien y estoy muy emocionada, muy ilusionada de hacer las cosas bien y dar siempre lo mejor por este escudo”, expresó Lixy.

“Es una sensación bonita regresar a casa, vestir esta camiseta. Desde que uno se la pone tiene muchas metas y la mía es darlo todo en la cancha, y no voy a esperar menos de eso”, añadió quien es una de las pioneras del equipo femenino que hizo historia en Costa Rica.

Con la experiencia acumulada en el exterior y el peso de su trayectoria, Lixy vuelve con la mira puesta en seguir agrandando la leyenda de las Leonas Rojinegras. “Los objetivos que se tienen, ganar Uncaf, ganar un torneo más acá… tenemos que trabajar para eso. Siempre hay que tener en mente esas cosas y me encantaría sobresalir”, apuntó.