Decisión tomada: Fedefut definió el futuro de Willy Coito Olivera tras la debacle de Guatemala rumbo al Mundial Sub-17

La Federación de Fútbol de Guatemala (Fedefut) tomó esta decisión con Willy Coito luego del golpazo que se llevó la Sub-17 contra Haití.

Por Maximiliano Mansilla

Willy Coito Olivera ya conoce su futuro.
La Selección de Guatemala sufrió un nuevo golpe, esta vez en la categoría Sub-17, al quedar eliminada del Mundial de Qatar 2026. A la Bicolor le alcanzaba con un empate para clasificar a la cita máxima, pero terminó cayendo 2-1 frente a Haití en el Estadio Cementos Progreso y se diluyó su sueño.

El gran señalado fue el entrenador, Willy Coito Olivera, quien asumió la responsabilidad y dio la cara haciéndole un pedido tanto a la prensa como a la afición: “Teníamos una gran chance de clasificar al Mundial, tenemos una gran camada de jugadores… pero hablar de la palabra ‘fracaso’ con chicos de 16 años que están empezando su carrera no me parece correcto.

Teniendo en cuenta la magnitud del revés y que su antecesor, Rigoberto “Chula” Gómez, fue cesado del cargo tras correr con la misma suerte en el Premundial Sub-17 del año pasado, afloraron interrogantes sobre la continuidad del ex técnico de Comunicaciones.

Fedefútbol tomó una decisión con Willy Coito Olivera

Según informó el periodista Juan Carlos Gálvez, Willy Coito fue “totalmente ratificado” en el cargo por la Federación de Fútbol de Guatemala (Fedefut) y seguirá al frente del proyecto formativo en las selecciones juveniles.

El técnico de 60 años asumió en abril como Coordinador del TDS (Programa de Desarrollo de Talento) de la FIFA en la Federación y tomó las riendas de la Selección Sub-17, con la cual disputó una serie de amistosos antes del Premundial: perdió cuatro, ganó dos, ante Panamá (3-0) y Nicaragua (2-1), y empató 1-1 con Nueva Zelanda.

Posteriormente, dirigió a la Sub-20 en los Juegos Centroamericanos que albergó Guatemala y se quedó con la medalla de bronce luego de vencer 2-1 a El Salvador. Su verdugo camino a la final fue Costa Rica, que a la postre se coronó campeón.

La Fedefut sigue apostando por Willy Coito Olivera. (Foto: Alex Meoño / Emisoras Unidas)

Ahora, Olivera se enfoca de lleno en la próxima camada Sub-17, que peleará por un boleto al Mundial de 2027: Es cada año la competencia de esta categoría, ya se comenzó a trabajar con la categoría 2010 y hay que seguir porque este proceso 2009 tiene también muchas competencias. Queda la eliminatoria Sub-20 y algunos jugadores demostraron mucha calidad”, había confirmado luego de la debacle ante Haití.

