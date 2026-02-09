Panamá vs. Nicaragua: dónde ver y qué necesita cada uno para clasificar al Mundial Sub-17

Panamá y Nicaragua llegan a la fecha definitoria del Grupo B del Premundial Sub-17 de Concacaf 2026 con el objetivo claro: ganar el grupo para clasificarse al Mundial Sub-17 de Qatar. En este formato, solo el líder de cada grupo obtiene el boleto.

Cuándo juegan Panamá vs. Nicaragua por el Premundial Sub-17 Concacaf

Partido: Panamá vs. Nicaragua (Grupo B)

Panamá vs. Nicaragua (Grupo B) Fecha: martes 10 de febrero

martes 10 de febrero Hora: 20:00 de Panamá; 21:00 resto de Centroamérica

20:00 de Panamá; 21:00 resto de Centroamérica Estadio: Rommel Fernández(Panamá)

Dónde ver Panamá vs. Nicaragua en Centroamérica

Según la guía oficial de transmisiones de Concacaf, en Centroamérica los partidos se pueden ver por Disney+ y los canales de ESPN (según disponibilidad por país).

Cómo llegan: resultados y contexto del Grupo B

Panamá ganó sus dos partidos y se mantuvo en la cima con goleadas, como el 6-1 a Dominica y el 6-0 sobre Anguila.

Nicaragua también sumó dos triunfos y viene de un contundente 7-1 frente a Dominica. En el debut fue 3-0 ante Anguila.

Qué está en juego: al ser un duelo directo por el liderato, el ganador se clasifica. Si terminan igualados en puntos, el desempate puede pasar por criterios como la diferencia de gol. En ese sentido, Panamá llega con ventaja por el volumen de goles a favor acumulado en sus triunfos previos.

