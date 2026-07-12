Qué pasa si Alajuelense gana, empata o pierde contra Herediano en la Supercopa de Costa Rica 2026

Estos son los tres escenarios posibles para Alajuelense esta tarde, en el cruce contra Herediano que definirá al campeón de la Supercopa.

La temporada 2026/2027 del fútbol costarricense arranca con las emociones a flor de piel. Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano se enfrentarán en una nueva Supercopa de Costa Rica. Los dirigidos por Ismael Rescalvo quieren sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas, pero enfrente tendrán al campeón defensor, que no cederá ni un centímetro.

Publicidad

Al tratarse de una final a partido único entre el monarca del Apertura 2025 y el Clausura 2026, el formato de competencia de este certamen nacional difiere sustancialmente de lo que se acostumbra a ver en las rondas de eliminación directa de otros torneos internacionales.

Con el objetivo de aclarar el panorama y disipar todas las dudas de la afición rojinegra, en Fútbol Centroamérica le explicamos detalladamente qué necesita la Liga para coronarse campeona y qué sucede con cada resultado posible.

¿Qué pasa si Alajuelense gana contra Herediano?

El escenario ideal el conjunto erizo. Si Alajuelense gana el partido dentro de los 90 minutos reglamentarios, se proclamará automáticamente Campeón de la Supercopa.

ver también Mercado de fichajes de Alajuelense: altas, bajas y novedades para la Supercopa contra Herediano

Un triunfo por cualquier marcador le bastará a la Liga para festejar el primer título oficial del semestre —y el primero en la carrera de Ismael Rescalvo como DT—, dándole una enorme inyección anímica al plantel de cara al inminente arranque del Torneo Apertura 2026.

Publicidad

¿Qué pasa si Alajuelense empata contra Herediano?

En la Supercopa de Costa Rica no existen los tiempos extra. Por lo tanto, si el Clásico Provincial termina en empate tras cumplirse los 90 minutos de juego, no habrá margen para romper la paridad en dos tiempos de 15 minutos.

En ese caso, Alajuelense deberá definir el título con Herediano directamente en la tanda de penales. El drama desde los doce pasos dictaminará quién se queda con el trofeo, obligando a los guardametas a vestirse de héroes.

Publicidad

¿Qué pasa si Alajuelense pierde contra Herediano?

El panorama más doloroso para la parcialidad liguista. Si Alajuelense pierde el compromiso en los 90 minutos reglamentarios, se quedará con las manos vacías y Herediano se proclamará bicampeón de la Supercopa.

Una derrota significará despedirse de la oportunidad de alzar el cetro después de casi 14 años, obligando a los manudos a digerir un trago amargo justo antes del debut en el certamen doméstico.

Publicidad

Saprissa espera por Alajuelense o Herediano

Además de arrancar la temporada alzando un título, el campeón de la Supercopa se asegurará un duelo directo con Deportivo Saprissa por la Recopa de Costa Rica. Se jugará el próximo 17 de julio. Los morados ya aseguraron su lugar por haber conquistado el Torneo de Copa.

Datos clave:

Si Alajuelense vence a Herediano dentro de los 90 minutos, se proclamará campeón de la Supercopa y jugará la Recopa vs. Saprissa.

En caso de empate al finalizar el tiempo regular, el trofeo se definirá directamente desde los doce pasos al no existir prórroga en este torneo.

Una derrota de la Liga le dará el título al conjunto florense, frustrando el sueño manudo de alzar esta copa tras casi 14 años de sequía.