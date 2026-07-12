Mientras Marcel Hernández gana 12 mil dólares en Herediano, el salario de Washington Ortega en Alajuelense

La Supercopa de Costa Rica enfrenta a dos de las grandes figuras del fútbol tico. El goleador cubano y el arquero uruguayo llegan al duelo con una diferencia salarial de tres mil dólares mensuales.

Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Herediano se enfrentan este domingo 12 de julio, desde las 5:00 p. m., en el Estadio José Rafael “Fello” Meza. El partido reúne a los campeones de los torneos de Apertura y Clausura de la temporada 2025-2026 y entrega el primer título del nuevo curso.

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La Liga llega a la Supercopa después de conquistar el Apertura 2025, mientras que el Team obtuvo el Clausura 2026. El ganador también sacará boleto para disputar la Recopa el viernes 17 de julio, instancia en la que ya espera Deportivo Saprissa por su condición de campeón del Torneo de Copa.

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Marcel Hernández, el goleador mejor pagado de Herediano

Una de las principales cartas ofensivas del equipo dirigido por José Giacone será Marcel Hernández. El delantero cubano se consolidó como una pieza determinante para el Team gracias a sus goles, su experiencia y su capacidad para resolver partidos cerrados.

Tras renovar su contrato por un año y medio, Hernández recibió una mejora importante en sus condiciones económicas. El atacante pasó de ganar aproximadamente ocho mil dólares a percibir cerca de 12 mil dólares mensuales, una cifra que lo ubica entre los futbolistas mejor remunerados del plantel florense.

Marcel sufrió una grave lesión.

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El salario representa unos 144 mil dólares por temporada, sin incluir los premios que podría recibir por objetivos individuales o colectivos. Herediano apostó por sostener a su goleador para afrontar la defensa del campeonato y la Copa Centroamericana.

El salario de Washington Ortega en Alajuelense

Del otro lado estará Washington Ortega, guardameta uruguayo de 31 años y una de las grandes figuras del conjunto que dirige Ismael Rescalvo. Desde su llegada a Alajuelense se adueñó de la portería, fue decisivo en partidos importantes y se convirtió en uno de los futbolistas más valorados por la afición rojinegra.

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Washington Ortega es uno de los jugadores manudos más reconocidos por la afición (LDA).

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Después de su última renovación, Ortega pasó a cobrar aproximadamente 15 mil dólares mensuales en la Liga. El arquero recibe tres mil dólares más por mes que Marcel Hernández, una diferencia que alcanza los 36 mil dólares al año.