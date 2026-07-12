Alajuelense vs. Herediano EN VIVO: minuto a minuto del partido por la Supercopa de Costa Rica 2026

El fútbol costarricense levanta el telón de su nueva temporada oficial este fin de semana con un duelo de alto voltaje. La Supercopa de Costa Rica 2026 pondrá cara a cara a los dos últimos monarcas del torneo local: Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
ver también
Herediano vs. Alajuelense: la IA predice con resultado exacto del ganador de la Supercopa de Costa Rica
Ambos equipos buscarán iniciar el semestre con una vuelta olímpica que les dé impulso de cara al inicio del Torneo Apertura 2026, la próxima Recopa y su inminente participación en la Copa Centroamericana.
Dónde y a qué hora juegan Herediano vs. Alajuelense la Supercopa de Costa Rica
El primer título de la temporada se definirá a partido único. A continuación, todos los detalles para no perderse ninguna acción:
- Fecha: domingo 12 de julio de 2026.
- Hora: 5:00 pm de Costa Rica
- Estadio: “Fello” Meza (Cartago).
Cómo ver EN VIVO la Supercopa de Costa Rica
El encuentro se podrá disfrutar totalmente en vivo a través de la señal de FUTV por TV y streaming.