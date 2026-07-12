Alajuelense vs. Herediano EN VIVO: minuto a minuto del partido por la Supercopa de Costa Rica 2026

Siga el minuto a minuto del juego de Alajuelense vs Herediano

Liga Deportiva Alajuelense se ganó su boleto a este compromiso luego de conquistar el Torneo Apertura 2025

El “Team” florense es el flamante campeón del Torneo Clausura 2026

Siga el minuto a minuto del partido de Alajuelense vs. Herediano por la Supercopa de Costa Rica

El fútbol costarricense levanta el telón de su nueva temporada oficial este fin de semana con un duelo de alto voltaje. La Supercopa de Costa Rica 2026 pondrá cara a cara a los dos últimos monarcas del torneo local: Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.

ver también Herediano vs. Alajuelense: la IA predice con resultado exacto del ganador de la Supercopa de Costa Rica

Ambos equipos buscarán iniciar el semestre con una vuelta olímpica que les dé impulso de cara al inicio del Torneo Apertura 2026, la próxima Recopa y su inminente participación en la Copa Centroamericana.

Dónde y a qué hora juegan Herediano vs. Alajuelense la Supercopa de Costa Rica

El primer título de la temporada se definirá a partido único. A continuación, todos los detalles para no perderse ninguna acción:

Fecha: domingo 12 de julio de 2026.

domingo 12 de julio de 2026. Hora: 5:00 pm de Costa Rica

5:00 pm de Costa Rica Estadio: “Fello” Meza (Cartago).

Cómo ver EN VIVO la Supercopa de Costa Rica

El encuentro se podrá disfrutar totalmente en vivo a través de la señal de FUTV por TV y streaming.