Cuándo fue la última vez que Alajuelense y Herediano jugaron una Supercopa de Costa Rica

Alajuelense y Herediano se vuelven a enfrentar en una Supercopa de Costa Rica ¿Quién ganó la última vez que se vieron?

Alajuelense y Herediano volverán a encontrarse este domingo 12 de julio en una definición de la Supercopa de Costa Rica. Aunque manudos y florenses se han cruzado en numerosas finales, solamente una vez habían disputado directamente este trofeo.

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Ese antecedente ocurrió en 2012, cuando la Liga se impuso por 2-0 en el Estadio Nacional. Casi 14 años después, el Clásico Provincial volverá a entregar al supercampeón del fútbol costarricense.

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Alajuelense venció a Herediano en la Supercopa de 2012

La primera edición de la Supercopa bajo su formato moderno se disputó el 22 de julio de 2012. Alajuelense llegó como campeón del Invierno 2011, mientras que Herediano obtuvo su boleto después de conquistar el Verano 2012.

El partido se jugó a encuentro único en el Estadio Nacional y terminó con victoria rojinegra por 2-0. De esta manera, la Liga se convirtió en el primer campeón de la competencia desde su relanzamiento.

¿Quiénes marcaron los goles de Alajuelense contra Herediano?

Alajuelense abrió rápidamente el marcador por medio de Kevin Sancho, quien convirtió a los siete minutos. Posteriormente, Elías Palma marcó el 2-0 definitivo al minuto 59.

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Aquella victoria le permitió a la Liga levantar su primera Supercopa moderna y ampliar su dominio en las finales contra el conjunto florense durante ese período.

¿Cómo llegan a la Supercopa de Costa Rica 2026?

Alajuelense consiguió la clasificación para esta edición como campeón del Torneo de Apertura 2025. Herediano, por su parte, accedió después de ganar el Clausura 2026.

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La final se disputará este domingo 12 de julio de 2026, desde las 5:00 p.m. de Costa Rica, en el estadio José Rafael “Fello” Meza de Cartago.

Partido: Alajuelense vs. Herediano .

Alajuelense vs. . Competencia: Supercopa de Costa Rica 2026.

Supercopa de Costa Rica 2026. Fecha: domingo 12 de julio.

domingo 12 de julio. Hora: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Estadio: José Rafael “Fello” Meza.