“Racista e inaceptable”: España recibe una grave denuncia desde el Gobierno de Francia antes de las semifinales del Mundial 2026

Una columna del ex presidente de España sobre la selección de Francia provocó una respuesta en bloque del Ejecutivo de Emmanuel Macron.

La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia quedó atravesada por una enorme polémica. Varios funcionarios del Gobierno francés denunciaron como racistas las palabras del ex presidente español Mariano Rajoy, quien puso en duda la identidad de los futbolistas que representan al conjunto dirigido por Didier Deschamps.

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Todo comenzó con una columna en la que Rajoy analizaba a Les Bleus como próximo rival de España. “Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses. Y está jugando muy bien. Serán un adversario formidable”, escribió.

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La expresión “sin franceses” generó indignación porque el plantel está formado en su totalidad por ciudadanos franceses, muchos de ellos nacidos en el país y otros con antecedentes familiares en antiguas colonias o territorios vinculados históricamente con Francia.

La frase que hizo estallar la polémica en Francia (X).

El Gobierno francés cerró filas con su selección

La Embajada francesa en Madrid recordó que 23 de los 26 convocados nacieron en territorio francés y que los otros tres también poseen la nacionalidad. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, encabezó la respuesta del Ejecutivo y calificó las palabras como “totalmente inaceptables”. También remarcó que existe una sola Francia, una república en la que cada persona debe poder encontrar su lugar sin importar su origen

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Aurore Bergé, ministra encargada de la Lucha contra las Discriminaciones, reclamó: “Los resbalones racistas repetidos son insoportables. Es hora de que cesen y de que el deporte vuelva a ser deporte: un lugar donde se juzga por el talento y por ningún otro criterio“.

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La ministra de Ultramar, Naïma Moutchou, sostuvo que detrás de estos episodios existe un “odio metódico y balaizado”. Señaló que las mismas agresiones aparecen después de cada victoria importante de los Bleus y solicitó que la Federación Francesa de Fútbol estudie la posibilidad de iniciar acciones legales contra Rajoy.

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Éléonore Caroit, responsable de la Francofonía y de los franceses residentes en el extranjero, también intervino con una definición tajante: “Todos los jugadores del equipo de Francia son franceses. Punto final”.

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La controversia estalló a solo dos días de la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España, choque que está programado para disputarse desde la 1:00 p.m. (hora de Centroamérica) del martes 12 de julio en el Dallas Stadium